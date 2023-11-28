Проєкт знаходиться в ранньому доступі Steam з 24 жовтня і продається в українському регіоні за 225 грн.

Інді-хоррор Lethal Company, над яким працював тільки один розробник, став найбільш високооціненим релізом за 2023 рік у Steam, принаймні на кінець листопада. Новинка обігнала такі ААА-тайтли, як Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 (2023) та інші.

Згідно з даними порталу SteamDB, оцінка Lethal Company склала 97,28%, тоді як на сайті Steam 250 вона й зовсім досягла 99 відсотків позитивних відгуків. І на тому, і на іншому сервісі інді-хорор лідирує в топі кращих серед всіх ігор, випущених в 2023 році.

Крім того, Lethal Company очолює тижневий чарт Steam серед платних і безкоштовних ігор. За обсягом продажів вона перевершує Call of Duty, Counter-Strike 2 і Cyberpunk 2077, принаймні на цей момент. Прибуток обмежений, але немає сумнівів, що Lethal Company є сертифікованим хітом. який при цьому продається в українському регіоні всього за 225 грн.

Показово, що Lethal Company вийшла в кінці жовтня, але справжній хайп гри припав на кінец листопада. Просто подивіться на графік гравців Steam:

Lethal Company – несподіваний, але закономірний хіт

Це кооперативний хоррор, де потрібно збирати мотлох і бігти від монстрів. Її можна пройти й поодинці, але вся суть гри в кооперативі й постійному спілкуванні.

У грі добре продуманий голосовий чат – він реалістично змінює гучність звуку в залежності від вашого місця розташування. Плюс, часом доведеться приймати важкі рішення, а рівень жаху залежить від компанії і ставлення до справи.

Гра ще знаходиться в ранньому доступі, тому монстрів і небезпек поки не так багато. Мета гри теж доволі примітивна – довести персонажа до максимального рангу і не погубити його (поразка обнуляє прогрес).

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