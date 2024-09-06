Милий екшен-платформер обійшов Elden Ring: Shadow of the Erdtree DLC і Final Fantasy 7: Rebirth.

6 вересня відбувся реліз Astro Bot – нового ексклюзиву PlayStation 5. Це продовження безкоштовного екшен-платформера, який перетворився з маленької технодемки на повноцінну гру, що розкриває на повну можливості контролера DualSense.

Західні медіа вже пройшли гру і залишилися від неї в захваті – на агрегаторі OpenCritic середній бал проєкту становить 95 балів зі 100 можливих. Наразі це найбільш високооцінена гра 2024 року, за цим показником платформер обійшов Elden Ring: Shadow of the Erdtree DLC і Final Fantasy 7: Rebirth.

Журналістам сподобалося все – захопливий геймплей, винахідливі рівні, кампанія тривалістю в 10-15 годин, і, звісно, фішка з персонажами PlayStation. "Платформер дарує відчуття радості та веселощі, а також нагадує, заради чого взагалі створюються ігри", – кажуть журналісти.

В українських геймерів є додаткова мотивація випробувати Astro Bot – це перша гра від PlayStation з українською текстовою локалізацією. В українському регіоні гра коштує близько 2000 грн.

Astro Bot – у чому особливість цього проєкту

Технічно, це третя частина за франшизою – оригінал, Astro Bot Rescue Mission, вийшов 2018 року на PlayStation VR, а сиквел, Astro's Playroom, попередньо встановлено на всіх консолях PS5.

На відміну від попередніх частин, Astro Bot – це повноцінний платний тайтл, що пропонує в 4 рази більше світів, понад 50 планет для дослідження, 300 ботів, яких потрібно врятувати, а також десятки нових здібностей і можливостей.

В Astro Bot гравцям необхідно врятувати 300 товаришів Астро, які опинилися розкидані по галактиках. 150 з них – камео-персонажі на кшталт Джоела та Еллі з The Last of Us і Кратоса з God Of War. Що більше друзів вдасться зібрати, то більше закритих ділянок на хаб-планеті вдасться дослідити.

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