До топ-10, окрім інших, також потрапили ремейк Resident Evil 4 і Baldur's Gate 3.

Сервіс SteamDB, який дозволяє вивчати широку статистику по окремих іграх, назвав найрейтинговіші ігри 2023 року. Проекти в списку ранжуються за оцінками і кількістю відгуків користувачів у магазині Steam.

Незважаючи на рекордну кількість ААА-ігор, випущених в цьому році, "вірусний" інді-хорор Lethal Company став найбільш високооціненою грою 2023 в Steam. Його рейтинг склав 97,03% при 197,396 відгуках.

Друге місце з невеликим відривом зайняв "рогалик" HoloCure – Save the Fans!. Замикає трійку лідерів Pizza Tower, екшен-платформер для ностальгуючих за часами 16-бітних консолей. Ремейк Resident Evil 4 розташувався на 4-му місці, а Baldur's Gate 3 зайняла 9-й рядок.

Топ-25 найбільш високооцінених ігор 2023 року в Steam:

Lethal Company — 97,03% HoloCure — Save the Fans! — 97,02% Pizza Tower — 96,77% Resident Evil 4 — 96,42% VPet — 96,30% Cats Hidden in Paris — 96,27% Cats Hidden in Jingle Jam — 96,21% Dave the Diver — 95,99% Baldur’s Gate 3 — 95,85% Papa’s Freezeria Deluxe — 95,78% Brotato — 95,67% Crab Champions — 95,66% Pineapple on pizza — 95,62% Volcano Princess — 95,60% "Руси проти ящерів" - 95,36% Steam Engine Simulator — 95,34% Hi-Fi Rush — 95,29% Bomb Rush Cyberfunk — 95,27% Chants of Sennaar — 95,21% The Murder of Sonic the Hedgehog — 95,19% DongBeiZhiXia — 95,1% An Arcade Full of Cats — 95,1% SANABI — 94,74% The Coffin of Andy and Leyley — 94,69% Arrow a Row — 94,63%

Lethal Company – у цю гру зараз грають усі

е кооперативний хоррор, де потрібно збирати мотлох і бігти від монстрів. Її можна пройти й поодинці, але вся суть гри в кооперативі й постійному спілкуванні. У грі добре продуманий голосовий чат – він реалістично змінює гучність звуку в залежності від вашого місця розташування. Плюс, часом доведеться приймати важкі рішення, а рівень жаху залежить від компанії і ставлення до справи. Гра ще знаходиться в ранньому доступі, тому монстрів і небезпек поки не так багато. Мета гри теж доволі примітивна – довести персонажа до максимального рангу і не погубити його (поразка обнуляє прогрес).

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