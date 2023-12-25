Lethal Company-найкраща гра 2023 року за версією користувачів Steam / фото Steam

Сервіс SteamDB, який дозволяє вивчати широку статистику по окремих іграх, назвав найрейтинговіші ігри 2023 року. Проекти в списку ранжуються за оцінками і кількістю відгуків користувачів у магазині Steam. 

Незважаючи на рекордну кількість ААА-ігор, випущених в цьому році, "вірусний" інді-хорор Lethal Company став найбільш високооціненою грою 2023 в Steam. Його рейтинг склав 97,03% при 197,396 відгуках.

Друге місце з невеликим відривом зайняв "рогалик" HoloCure – Save the Fans!. Замикає трійку лідерів Pizza Tower, екшен-платформер для ностальгуючих за часами 16-бітних консолей. Ремейк Resident Evil 4 розташувався на 4-му місці, а Baldur's Gate 3 зайняла 9-й рядок.

Топ-25 найбільш високооцінених ігор 2023 року в Steam:

  1. Lethal Company — 97,03%
  2. HoloCure — Save the Fans! — 97,02%
  3. Pizza Tower — 96,77%
  4. Resident Evil 4 — 96,42%
  5. VPet — 96,30%
  6. Cats Hidden in Paris — 96,27%
  7. Cats Hidden in Jingle Jam — 96,21%
  8. Dave the Diver — 95,99%
  9. Baldur’s Gate 3 — 95,85%
  10. Papa’s Freezeria Deluxe — 95,78%
  11. Brotato — 95,67%
  12. Crab Champions — 95,66%
  13. Pineapple on pizza — 95,62%
  14. Volcano Princess — 95,60%
  15. "Руси проти ящерів" - 95,36%
  16. Steam Engine Simulator — 95,34%
  17. Hi-Fi Rush — 95,29%
  18. Bomb Rush Cyberfunk — 95,27%
  19. Chants of Sennaar — 95,21%
  20. The Murder of Sonic the Hedgehog — 95,19% 
  21. DongBeiZhiXia — 95,1% 
  22. An Arcade Full of Cats — 95,1% 
  23. SANABI — 94,74% 
  24. The Coffin of Andy and Leyley — 94,69% 
  25. Arrow a Row — 94,63% 

Lethal Company – у цю гру зараз грають усі

  • е кооперативний хоррор, де потрібно збирати мотлох і бігти від монстрів. Її можна пройти й поодинці, але вся суть гри в кооперативі й постійному спілкуванні.

    У грі добре продуманий голосовий чат – він реалістично змінює гучність звуку в залежності від вашого місця розташування. Плюс, часом доведеться приймати важкі рішення, а рівень жаху залежить від компанії і ставлення до справи.

    Гра ще знаходиться в ранньому доступі, тому монстрів і небезпек поки не так багато. Мета гри теж доволі примітивна – довести персонажа до максимального рангу і не погубити його (поразка обнуляє прогрес).

Вас також можуть зацікавити новини: