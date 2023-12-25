Сервіс SteamDB, який дозволяє вивчати широку статистику по окремих іграх, назвав найрейтинговіші ігри 2023 року. Проекти в списку ранжуються за оцінками і кількістю відгуків користувачів у магазині Steam.
Незважаючи на рекордну кількість ААА-ігор, випущених в цьому році, "вірусний" інді-хорор Lethal Company став найбільш високооціненою грою 2023 в Steam. Його рейтинг склав 97,03% при 197,396 відгуках.
Друге місце з невеликим відривом зайняв "рогалик" HoloCure – Save the Fans!. Замикає трійку лідерів Pizza Tower, екшен-платформер для ностальгуючих за часами 16-бітних консолей. Ремейк Resident Evil 4 розташувався на 4-му місці, а Baldur's Gate 3 зайняла 9-й рядок.
Топ-25 найбільш високооцінених ігор 2023 року в Steam:
- Lethal Company — 97,03%
- HoloCure — Save the Fans! — 97,02%
- Pizza Tower — 96,77%
- Resident Evil 4 — 96,42%
- VPet — 96,30%
- Cats Hidden in Paris — 96,27%
- Cats Hidden in Jingle Jam — 96,21%
- Dave the Diver — 95,99%
- Baldur’s Gate 3 — 95,85%
- Papa’s Freezeria Deluxe — 95,78%
- Brotato — 95,67%
- Crab Champions — 95,66%
- Pineapple on pizza — 95,62%
- Volcano Princess — 95,60%
- "Руси проти ящерів" - 95,36%
- Steam Engine Simulator — 95,34%
- Hi-Fi Rush — 95,29%
- Bomb Rush Cyberfunk — 95,27%
- Chants of Sennaar — 95,21%
- The Murder of Sonic the Hedgehog — 95,19%
- DongBeiZhiXia — 95,1%
- An Arcade Full of Cats — 95,1%
- SANABI — 94,74%
- The Coffin of Andy and Leyley — 94,69%
- Arrow a Row — 94,63%
Lethal Company – у цю гру зараз грають усі
е кооперативний хоррор, де потрібно збирати мотлох і бігти від монстрів. Її можна пройти й поодинці, але вся суть гри в кооперативі й постійному спілкуванні.
У грі добре продуманий голосовий чат – він реалістично змінює гучність звуку в залежності від вашого місця розташування. Плюс, часом доведеться приймати важкі рішення, а рівень жаху залежить від компанії і ставлення до справи.
Гра ще знаходиться в ранньому доступі, тому монстрів і небезпек поки не так багато. Мета гри теж доволі примітивна – довести персонажа до максимального рангу і не погубити його (поразка обнуляє прогрес).