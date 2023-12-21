Baldur's Gate 3, Elden Ring, Cyberpunk 2077 та інші тайтли доступні зі зниженим цінником.

У найпопулярнішому ігровому магазині Steam стартував традиційний масштабний зимовий розпродаж ігор, яку заведено вважати найбільшою в році.

Акція триватиме рівно два тижні, до 4 січня, і в цей час низка популярних ігор, в тому числі новинки 2023 року, матимуть приємні знижки. Також подешевшали багато хітів минулих років, зокрема Elden Ring та А Plague Tale: Requiem.

Steam зимовий розпродаж – найкращі пропозиції

Baldur's Gate 3 – 809 грн (знижка 10%)

Remnant II – 779 грн (знижка 40%)

The Talos Principle 2 – 480 грн (знижка 20%)

Elden Ring – 1079 грн (знижка 40%)

Cyberpunk 2077 – 549 грн (знижка 50%)

Ghostrunner 2 – 699 грн (знижка 30%)

Sifu – 284 грн (знижка 50%)

Metro Saga Bundle – 242 грн (знижка 89%)

HITMAN 3 – 526 грн (знижка 60%)

Persona 5 Royal – 949 грн (знижка 50%)

Fallout 76 – 106 грн (знижка 80%)

Halo: The Master Chief Collection – 349 грн (знижка 75%)

The Yakuza Bundle – 450 грн (знижка 70%)

Разом із зимовим розпродажем в Steam стартувало голосування за номінантів на премію Steam Awards 2023. На звання гри року претендують Baldur's Gate 3, Resident Evil 4, EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy і Lethal Company.

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