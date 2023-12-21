У найпопулярнішому ігровому магазині Steam стартував традиційний масштабний зимовий розпродаж ігор, яку заведено вважати найбільшою в році.
Акція триватиме рівно два тижні, до 4 січня, і в цей час низка популярних ігор, в тому числі новинки 2023 року, матимуть приємні знижки. Також подешевшали багато хітів минулих років, зокрема Elden Ring та А Plague Tale: Requiem.
Steam зимовий розпродаж – найкращі пропозиції
- Baldur's Gate 3 – 809 грн (знижка 10%)
- Remnant II – 779 грн (знижка 40%)
- The Talos Principle 2 – 480 грн (знижка 20%)
- Elden Ring – 1079 грн (знижка 40%)
- Cyberpunk 2077 – 549 грн (знижка 50%)
- Ghostrunner 2 – 699 грн (знижка 30%)
- Sifu – 284 грн (знижка 50%)
- Metro Saga Bundle – 242 грн (знижка 89%)
- HITMAN 3 – 526 грн (знижка 60%)
- Persona 5 Royal – 949 грн (знижка 50%)
- Fallout 76 – 106 грн (знижка 80%)
- Halo: The Master Chief Collection – 349 грн (знижка 75%)
- The Yakuza Bundle – 450 грн (знижка 70%)
Разом із зимовим розпродажем в Steam стартувало голосування за номінантів на премію Steam Awards 2023. На звання гри року претендують Baldur's Gate 3, Resident Evil 4, EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy і Lethal Company.