Студія Mojang оголосила, що загальний обсяг продажів Minecraft перевищив 300 млн на всіх платформах.

Minecraft, піксельна гра-пісочниця, яка завоювала серця мільйонів геймерів по всьому світу, досягла нового історичного рекорду. Студія Mojang оголосила, що число проданих копій їх творіння подолало позначку в 300 млн.

Останній офіційний показник продажів Minecraft розголошувався в квітні 2021-го – тоді вони становили 238 млн копій. Таким чином тільки за останні два з половиною роки користувачі придбали більше ніж 60 млн копій гри.

Найближчий конкурент Minecraft – п'ята частина Grand Theft Auto. Цього літа Take-Two оголосила, що гра розійшлася тиражем в 185 млн копій.

Наступного року Minecraft виповниться 15 років. Розробники порадили фанатам "стежити за оновленнями і сюрпризами", присвяченим цьому ювілею, протягом усього 2024 року.

Зокрема, анонсовано оновлення Minecraft 1.21 й нове сюжетне доповнення по "Зоряним війнам" – "Шлях Джедая", яке вийде 7 листопада. А ще завершилося голосування за нових мобів – ними стали "Бриз" і "Броненосець"

Minecraft – основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом та лементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати будинки і навіть міста.

Першу версію проєкту, творець Маркус Перссон, випустив майже 15 років тому. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проєкт досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

У розробці також знаходиться екранізація Minecraft з Джейсоном Момоа. Фільм анонсували ще в далекому 2016 році і планували випустити в 2019-му. Однак стрічка потрапила у виробничий пекло.

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