З'явилася можливість насолодитися RPG від Obsidian Entertainment в кубічній пісочниці.

В Minecraft регулярно створюють дивовижні споруди. А іноді фанати замахуються на гігантські проєкти, наприклад, споруджують планету з "Зоряних Війн" або Гогвортс з "Гаррі Поттера". Тепер до списку таких масштабних робіт додався світ з Fallout: New Vegas.

Команда ентузіастів Minecraft New Vegas опублікувала трейлер своєї карти. На відео демонструються багато культових споруд і місця зі знаменитої екшен-RPG. Кожна споруда детально відтворено із застосуванням матеріалів, доступних в пісочниці Mojang Studios.

Окремі елементи ентузіасти переносили прямо з Fallout: New Vegas. При цьому текстури і ассети міняли, щоб вони відповідали стилістиці Minecraft. Трюк розробників помітно при ретельному вивченні локацій. У грі Mojang Studios немає інструментів для тонкої деталізації оточення і створення візуальних ефектів. А в трейлері помітно розкидані дошки на землі, плями крові, розбите скло на підлозі будинку тощо.

На одному перенесенні карти розробники не зупинилися. Вони також додали окремі механіки в Minecraft з Fallout: New Vegas. Сюди відноситься застосування стрілецької зброї і прокачування персонажа.

Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, створювати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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