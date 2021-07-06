Причиною скандалу послужив твіт актора озвучення гри на підтримку блогерки, яка назвала Тайвань державою.

Китайський торрент-портал 3DMGAME відмовився поширювати піратські копії ігор серії Yakuza з політичних мотивів.

Скандал вибухнув через японську віртуальну блогерку Kiryu Coco і актора Така Курода, який озвучив головного героя в серії ігор Yakuza, пише видання TechRaptor.

Під час трансляції стримерша Kiryu Coco показувала статистику свого каналу, де фігурував і Тайвань, як окрема держава. Китайські користувачі угледіли в цьому підтримку незалежності Тайваню – Китайська Народна Республіка не визнає суверенітет Тайваню.

Після цього інциденту віртуальна блогерка продовжила транслювати відеоігри, однією з яких і була Yakuza. Це помітив актор Така Курода. Він подякував Kiryu Coco за любов до його персонажу, і побажав удачі. Китайські користувачі розцінили цей жест, як підтримку політичних поглядів блогерки.

"Щоб підтримати принцип єдиного Китаю, ми зупинимо поширення серії Yakuza. Ми не терпітимемо осквернення нашої батьківщини", – заявили адміністратори порталу 3dmgame.

Ігри Yakuza залишилися на торрент-трекері, але завантажити їх тепер не можна. У мережі з цього приводу стали жартувати, що розробникам відеоігор потрібно придивитися до цієї нагоди, як до дієвого методу боротьби з піратством у Китаї.

Про серію Yakuza

Yakuza – це японська пригодницька франшиза, яка налічує 8 основних ігор, два ремейки та 7 спін-оффів.

Ігровий процес в Yakuza розділений на три режими: "Події", де подається основна історія і сюжетні завдання; "Пригоди" з різними міні-іграми та "Битва", де потрібно битися з бандами.

Перша частина серії вийшла у 2002 році, а остання, Yakuza: Like a Dragon, у 2020-му. На агрегаторі рецензій Metacritic у Like a Dragon 84 бали від критиків та 7,5 бала від користувачів.

Загальний тираж франшизи Yakuza на всіх платформах перевищив 14 мільйонів копій.

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Автор: Сергій Коршунов