Частина критиків розгромили новий проект Діно Паті.

Західні критики опублікували огляди Somerville — дебютної гри студії Jumpship, яку очолює Діно Паті, колишній керівник Playdead. Ця датська команда відома завдяки двом шедеврам — Limbo і Inside. Від новинки очікували схожої якості виконання, проте шедевр не відбувся. Журналісти в цілому прохолодно зустріли гру, а деякі з них написали вельми негативні статті.

Somerville має на Metacritic (ПК-версія) 73 бали після 24 оглядів. На Xbox Series X гра отримала 68 балів при 14 рецензіях. Критикам сподобалася загадкова атмосфера і витончений візуальний стиль, який підкреслює її.

Історія названа спірним аспектом, адже спочатку вона інтригує, але в кінці розчаровує. А ось прості головоломки і велика кількість технічних недоліків стали головними приводами для зниження оцінок. Витяги з думок окремих видань присутні нижче.

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VG247 (5 з 5): "По правді кажучи, я не найбільший мислитель, коли справа стосується медіа. Я дивлюся фільм, читаю книгу, граю в гру і приймаю те, що відбувається, за чисту монету. Якщо сенс приховано за 10-тисячним постом на Reddit, то, можливо, він був переданий недостатньо добре. Somerville не має такої проблеми. Вона впливає [на гравця] всіма правильними способами, і я не можу рекомендувати цю гру ще більш настійно".

PC Games (6 з 10): "Якщо ви очікуєте, що Somerville буде такою ж відполірованою та захоплюючою, як улюблена всіма Inside, вас чекає розчарування. У грі є свої моменти, хоча вона досить швидко перетворюється на занудство".

PC Gamer (45 зі 100): "Somerville ніколи не досягає своєї мети завдяки прямолінійній режисурі та невдалій механіці".

Somerville — основні подробиці

Це двовимірна пригода в дусі Limbo і Inside від студії Jumpship. Сюжет гри розповідає про головного героя, який шукає свою сім'ю в умовах інопланетного вторгнення.

У проекті зроблена ставка на таємничу атмосферу. Користувачам розкривають сюжет через візуальний ряд і події. А решту доводиться додумувати на основі деталей і задників на локаціях.

Геймплей включає дослідження місцевості, рішення загадок і різноманітні постановочні моменти, наприклад, з погонями.

Somerville вийшла 15 листопада 2022 року на ПК, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

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