У свіжій демонстрації показали персонажа п'ятого і останнього класу в грі.

Портал GameInformer поділився 11-хвилинною геймплейною демонстрацією Diablo IV. У ролику показали ігровий процес за Некроманта, який стане п'ятим і останнім героєм в прийдешній екшен-RPG.

Персонажа вперше представили в рамках презентації Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. Глядачам продемонстрували видовищний кінематографічний ролик, присвячений Некроманту. А в свіжому відео показали управління героєм в грі, а також його вмінням.

У ролику персонаж завдає ударів косою з широким радіусом і випускає літаючі снаряди. Це базові навички, які годяться для знищення стандартних монстрів.

Основні здібності Некроманта пов'язані із призовом мерців трьох класів: воїнів, магів і големів. Перші — це скелети зі зброєю і щитами, другі — володіють чаклунством, а треті — "танки" у важких обладунках. До інших умінь Некроманта відноситься можливість накладати негативні ефекти на супротивників і відновлювати здоров'я.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона отримала свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, випадкові події і безліч квестів. Для подорожей локаціями можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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