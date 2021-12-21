Blizzard Entertainment виклала традиційний щоквартальний звіт про процес розробки Diablo IV. Вона поділилася свіжими геймплейними кадрами і розповіла про різні аспекти прийдешньої екшен-RPG, наприклад, про графіку і спорядження.
Видання GameSpot склеїло ролики від розробників в одну демонстрацію. Спочатку в ній присутні битви за участю декількох персонажів. Можна побачити вміння друїда, чарівниці, варвара і розбійниці. Далі розробники показали візуальні ефекти, якими супроводжується застосування здібностей. Наприклад, чарівниця може випустити невелику блискавку, що вражає ворогів кілька разів, і огорнути себе крижаною брилою.
Розробники явно намагаються наділити Diablo IV сучасною графікою. Вони створили плавні анімації атак, в тому числі ударів по області, і реалістичне відображення крові на одязі персонажів. Якщо Blizzard продовжить в тому ж дусі, то проект буде виглядати шикарно.
Що нового автори розповіли про Diablo IV
- У своєму блозі розробники поділилися багатьма деталями. Одна з них стосується властивостей предметів, що підвищують рівень умінь. Останні можна прокачувати за рахунок очок навичок, але речі з особливими властивостями прискорюють процес.
- Blizzard додасть в Diablo IV окультиста. Цей NPC зможе переміщати легендарні властивості з одного предмета в інший. Однак перша річ буде знищена в процесі.
- Посилення своєї екіпіровки більше вплине на розвиток персонажа, ніж її вибір. Таке рішення прийняли на основі відгуків користувачів.
- На 50 рівні відкриється таблиця вдосконалення героя. Вона дозволить вибирати комірки, які посилять певні параметри бійця. Таким способом гравці зможуть гнучко налаштовувати персонажа.