Автори розповіли про предмети, прокачування і графіку.

Blizzard Entertainment виклала традиційний щоквартальний звіт про процес розробки Diablo IV. Вона поділилася свіжими геймплейними кадрами і розповіла про різні аспекти прийдешньої екшен-RPG, наприклад, про графіку і спорядження.

Видання GameSpot склеїло ролики від розробників в одну демонстрацію. Спочатку в ній присутні битви за участю декількох персонажів. Можна побачити вміння друїда, чарівниці, варвара і розбійниці. Далі розробники показали візуальні ефекти, якими супроводжується застосування здібностей. Наприклад, чарівниця може випустити невелику блискавку, що вражає ворогів кілька разів, і огорнути себе крижаною брилою.

Розробники явно намагаються наділити Diablo IV сучасною графікою. Вони створили плавні анімації атак, в тому числі ударів по області, і реалістичне відображення крові на одязі персонажів. Якщо Blizzard продовжить в тому ж дусі, то проект буде виглядати шикарно.

Що нового автори розповіли про Diablo IV

У своєму блозі розробники поділилися багатьма деталями. Одна з них стосується властивостей предметів, що підвищують рівень умінь. Останні можна прокачувати за рахунок очок навичок, але речі з особливими властивостями прискорюють процес.

Blizzard додасть в Diablo IV окультиста. Цей NPC зможе переміщати легендарні властивості з одного предмета в інший. Однак перша річ буде знищена в процесі.

Посилення своєї екіпіровки більше вплине на розвиток персонажа, ніж її вибір. Таке рішення прийняли на основі відгуків користувачів.

На 50 рівні відкриється таблиця вдосконалення героя. Вона дозволить вибирати комірки, які посилять певні параметри бійця. Таким способом гравці зможуть гнучко налаштовувати персонажа.

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