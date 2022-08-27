Ubisoft опублікувала системні вимоги багатокористувацького піратського екшену Skull and Bones. Гра виявилася досить ненажерливою — для високих налаштувань графіки при роздільній здатності 1080р знадобиться хороший комп'ютер. А в цілому розробники представили чотири конфігурації.
Низькі налаштування графіки (1080p, 30 кадрів/с)
- ОС: Windows 10;
- процесор: Intel Core i7-4790 або AMD Ryzen 5 1600;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 Гбайт або AMD Radeon RX 570 на 4 Гбайт;
- оперативна пам'ять: 8 Гбайт;
- місце на диску: 65 Гбайт (SSD).
Високі налаштування графіки (1080p, 60 кадрів/с)
- ОС: Windows 10/11;
- процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3600;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 на 8 Гбайт або AMD Radeon RX 5700 XT на 8 Гбайт;
- оперативна пам'ять: 16 Гбайт;
- місце на диску: 65 Гбайт (SSD).
Високі налаштування графіки (1440p, 60 кадрів/с)
- ОС: Windows 10/11;
- процесор: Intel Core i7-9700K або AMD Ryzen 5 5600X;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 на 8 Гбайт або AMD Radeon RX 6800 на 16 Гбайт;
- Оперативна пам'ять: 16 Гбайт;
- місце на диску: 65 Гбайт (SSD).
Налаштування графіки "Ультра" (4K, 60 кадрів/ сек, DLSS /FSR (баланс))
- ОС: Windows 10/11;
- процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 на 10 Гбайт або AMD Radeon RX 6800 XT на 16 Гбайт;
- Оперативна пам'ять: 16 Гбайт;
- місце на диску: 65 Гбайт (SSD).
Ubisoft також розповіла про особливості ПК-версії Skull and Bones в окремому трейлері. Гра підтримує необмежену кадрову частоту, запуск на ультрашироких моніторах, трасування променів і античит BattlEye. А ще в проект вбудують бенчмарк для перевірки сумісності з системою.
Skull and Bones — основні подробиці
- Події екшену розгортаються в Індійському океані в епоху, натхненну Золотим століттям піратства. Користувачам належить пройти шлях від обірванця після корабельної аварії до легендарного капітана флібустьєрів.
- У грі немає сюжету, а вся ставка робиться на геймплей. Розробники реалізували битви на кораблях, видобуток матеріалів, виконання завдань, штурм фортів і дуелі з іншими людьми.
- На суші користувачі зможуть торгувати, запасатися ресурсами для команди і міняти корабель. Судна діляться на умовні класи, кожен з яких краще підходить для конкретного завдання.
- Skull and Bones вийде 8 листопада 2022 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S.