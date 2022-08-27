Для високих налаштувань і роздільної здатності 1080р знадобиться відеокарта RTX 2070.

Ubisoft опублікувала системні вимоги багатокористувацького піратського екшену Skull and Bones. Гра виявилася досить ненажерливою — для високих налаштувань графіки при роздільній здатності 1080р знадобиться хороший комп'ютер. А в цілому розробники представили чотири конфігурації.

Низькі налаштування графіки (1080p, 30 кадрів/с)

ОС: Windows 10;

процесор: Intel Core i7-4790 або AMD Ryzen 5 1600;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 Гбайт або AMD Radeon RX 570 на 4 Гбайт;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

місце на диску: 65 Гбайт (SSD).

Високі налаштування графіки (1080p, 60 кадрів/с)

ОС: Windows 10/11;

процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3600;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 на 8 Гбайт або AMD Radeon RX 5700 XT на 8 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

місце на диску: 65 Гбайт (SSD).

Високі налаштування графіки (1440p, 60 кадрів/с)

ОС: Windows 10/11;

процесор: Intel Core i7-9700K або AMD Ryzen 5 5600X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 на 8 Гбайт або AMD Radeon RX 6800 на 16 Гбайт;

Оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

місце на диску: 65 Гбайт (SSD).

Налаштування графіки "Ультра" (4K, 60 кадрів/ сек, DLSS /FSR (баланс))

ОС: Windows 10/11;

процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 на 10 Гбайт або AMD Radeon RX 6800 XT на 16 Гбайт;

Оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

місце на диску: 65 Гбайт (SSD).

Ubisoft також розповіла про особливості ПК-версії Skull and Bones в окремому трейлері. Гра підтримує необмежену кадрову частоту, запуск на ультрашироких моніторах, трасування променів і античит BattlEye. А ще в проект вбудують бенчмарк для перевірки сумісності з системою.

Skull and Bones — основні подробиці

Події екшену розгортаються в Індійському океані в епоху, натхненну Золотим століттям піратства. Користувачам належить пройти шлях від обірванця після корабельної аварії до легендарного капітана флібустьєрів.

У грі немає сюжету, а вся ставка робиться на геймплей. Розробники реалізували битви на кораблях, видобуток матеріалів, виконання завдань, штурм фортів і дуелі з іншими людьми.

На суші користувачі зможуть торгувати, запасатися ресурсами для команди і міняти корабель. Судна діляться на умовні класи, кожен з яких краще підходить для конкретного завдання.

Skull and Bones вийде 8 листопада 2022 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S.

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