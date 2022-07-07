Глядачам показали кінематографічний трейлер і геймплейний ролик.

Ubisoft, як і обіцяла, провела демонстрацію піратського екшену Skull and Bones. Глядачам показали кінематографічний трейлер і влаштували презентацію геймплея. Розробники також назвали дату релізу — проект вийде 8 листопада 2022 року, про що раніше говорилося у витоку. Гра загляне на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S, а ось PS4 і Xbox One залишилися за бортом.

У свіжому трейлері показано шлях образного головного героя. Він ховався в нетрях, став рядовим піратом, взяв участь у першому бою і випробував на собі тяготи шторму в морі. Потім авантюрист створив собі невелике судно і поступово перетворився на справжнього капітана.

Геймплейна демонстрація розкрила основні особливості Skull and Bones. Події проекту розгортаються в Індійському океані в епоху, натхненну Золотим століттям піратства. Основна мета — пройти шлях від бродяги до легендарного пірата.

Пригода починається з корабельної аварії, після якої гравці опиняться в корсарському притулку Сент-Енн. У таких сховищах можна створювати і покращувати кораблі, виготовляти спорядження, закуповуватися провіантом, брати контракти і взаємодіяти з іншими користувачами.

Світ Skull and Bones включає безліч активностей: битви, дослідження місцевості, пошук скарбів і так далі. За кожну з них, а також виконання контрактів підвищується репутація. Вона показує популярність гравця і відкриває доступ до більш вигідних і складних місій.

Кораблі стануть основою Skull and Bones. Судна діляться на кілька типів: для боїв, досліджень, швидких подорожей і так далі. Їх можна всіляко покращувати, наприклад, купувати більш потужні гармати.

Що ще стало відомо з презентації Skull and Bones

Користувачам знадобиться добувати багато ресурсів, адже вони застосовуються при створенні предметів.

У грі є полювання на диких тварин зі списами в руці. Це теж потрібно для отримання матеріалів.

При відвідуванні суші можна зустріти бродячих торговців, які продають корисні речі.

Ubisoft планує підтримувати гру за допомогою динамічних івентів. За участь у них передбачені окремі призи.

В рамках трансляції розробники також показали проходження одного з контрактів. Користувачі можуть оцінити, як дійсно реалізовано плавання, дослідження, битви і подорожі на суші в Skull and Bones.

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