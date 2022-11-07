Sonic Frontiers викликала неоднозначну реакцію ще після першої геймплейної демонстрації. Частині користувачів не сподобалися реалізація відкритого світу, активності і бої. А сьогодні якраз спала заборона на публікацію оглядів гри. І як виявилося, критиків проект теж розділив на два табори. Одні журналісти поставили високі оцінки, а інші виплеснули в своїх текстах гори невдоволення.
На момент написання новини Sonic Frontiers має на Metacritic (PS5-версія) 73 бали після 39 рецензій. Версії для інших платформ поки не отримали достатньо оглядів для появи середньої оцінки.
Частина критиків відзначають, що гра залишилася вірною традиціям серії. У ній цікаво реалізований відкритий світ з різноманітними активностями. Досліджувати місцевість під розслаблюючу музику приємно, а біг на високих швидкостях приносить задоволення.
Іншому табору журналістів не сподобалися дизайнерські рішення, оповідь і геймплей. Вони називають Sonic Frontiers грою, яка застрягла в минулому зі своїми застарілими механіками і не може конкурувати з іншими проектами у відкритому світі. Витяги з думок окремих видань присутні нижче.
Attack of The Fanboy: (4,5 з 5): "Sonic Frontiers дійсно набирає обертів там, де франшиза почала давати збої. За своєю суттю це все ще гра про Соніка, і вона залишається вірною своїй назві навіть при переході в інші площини, незнайомі серії".
WellPlayed (7 з 10): "Незважаючи на те, що гра Sonic Frontiers далека від досконалості, вона є колосальним кроком у правильному напрямку для майбутнього неоново-синьої голчастої миші. Її проблеми — це швидше спотикання, ніж падіння, а екшен і дослідження створюють незабутні враження від улюбленого всіма Їжачка".
GamesRadar + (2 з 5): "Sonic Frontiers має легкий, але захоплюючий сюжет, який повинен легко захопити шанувальників від малого до великого — хоча я б не хотів бути дитиною, змушеною грати в деякі з огидних платформінгових активностей, представлених всюди. Чи було створення відкритого світу Соніка амбітною витівкою? Так. Чи окупилося воно? Абсолютно ні".
Детальніше про Sonic Frontiers
- Сюжет гри розгортається на островах Зорепаду, які включають різні біоми. У центрі історії — протистояння з Доктором Еггманом, відомим ворогом Соніка.
- Проект включає багато елементів з попередніх частин, наприклад, збір кілець і ковзання по рейках. Однак всі вони адаптовані під відкритий світ.
- Sonic Frontiers вийде 8 листопада 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.