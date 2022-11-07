Думки західних рецензентів розділилися.

Sonic Frontiers викликала неоднозначну реакцію ще після першої геймплейної демонстрації. Частині користувачів не сподобалися реалізація відкритого світу, активності і бої. А сьогодні якраз спала заборона на публікацію оглядів гри. І як виявилося, критиків проект теж розділив на два табори. Одні журналісти поставили високі оцінки, а інші виплеснули в своїх текстах гори невдоволення.

На момент написання новини Sonic Frontiers має на Metacritic (PS5-версія) 73 бали після 39 рецензій. Версії для інших платформ поки не отримали достатньо оглядів для появи середньої оцінки.

Частина критиків відзначають, що гра залишилася вірною традиціям серії. У ній цікаво реалізований відкритий світ з різноманітними активностями. Досліджувати місцевість під розслаблюючу музику приємно, а біг на високих швидкостях приносить задоволення.

Відео дня

Іншому табору журналістів не сподобалися дизайнерські рішення, оповідь і геймплей. Вони називають Sonic Frontiers грою, яка застрягла в минулому зі своїми застарілими механіками і не може конкурувати з іншими проектами у відкритому світі. Витяги з думок окремих видань присутні нижче.

Attack of The Fanboy: (4,5 з 5): "Sonic Frontiers дійсно набирає обертів там, де франшиза почала давати збої. За своєю суттю це все ще гра про Соніка, і вона залишається вірною своїй назві навіть при переході в інші площини, незнайомі серії".

WellPlayed (7 з 10): "Незважаючи на те, що гра Sonic Frontiers далека від досконалості, вона є колосальним кроком у правильному напрямку для майбутнього неоново-синьої голчастої миші. Її проблеми — це швидше спотикання, ніж падіння, а екшен і дослідження створюють незабутні враження від улюбленого всіма Їжачка".

GamesRadar + (2 з 5): "Sonic Frontiers має легкий, але захоплюючий сюжет, який повинен легко захопити шанувальників від малого до великого — хоча я б не хотів бути дитиною, змушеною грати в деякі з огидних платформінгових активностей, представлених всюди. Чи було створення відкритого світу Соніка амбітною витівкою? Так. Чи окупилося воно? Абсолютно ні".

Детальніше про Sonic Frontiers

Сюжет гри розгортається на островах Зорепаду, які включають різні біоми. У центрі історії — протистояння з Доктором Еггманом, відомим ворогом Соніка.

Проект включає багато елементів з попередніх частин, наприклад, збір кілець і ковзання по рейках. Однак всі вони адаптовані під відкритий світ.

Sonic Frontiers вийде 8 листопада 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

Вас также могут заинтересовать новости: