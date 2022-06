Ролик вийшов коротким, але містить гемплейні кадри.

Студія Sonic Team і видавництво Sega опублікували тизер Sonic Frontiers — нової великої гри про пригоди синього їжака Соніка. Ролик хоч і вийшов коротким, але містить геймплейні кадри.

Відео дає зрозуміти, що чекає користувачів в проекті. Події Sonic Frontiers розгортаються у відкритому світі, по якому можна пересуватися різними способами. Сонік здатний швидко бігати, прискорюватися і ковзати по рейках. Судячи з тизеру, протагоніст долатиме величезні простори за лічений час.

У ролику також показали точки інтересу. Частина з них — це головоломки. Наприклад, в одній із загадок необхідно розкрутити колесо до потрібної швидкості.

Знайшлося на відео місце і для битв. Сонік має безліч прийомів: він здатний робити кілька ривків в повітрі і наносити удар, бити з обертанням навколо цілі, підкидати противника вгору і так далі.

Тизер дає зрозуміти, що автори Sonic Frontiers надихаються The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Це помітно в атмосфері, дизайні локацій, точках інтересу та інших елементах.

Детальніше про Sonic Frontiers

Сюжет гри розгортається на островах Зорепаду, які включають різні біоми. У центрі історії — протистояння з Доктором Еггманом, відомим ворогом Соніка.

Проект включає багато елементів з попередніх частин, наприклад, збір кілець і ковзання по рейках. Однак всі вони адаптовані під відкритий світ.

Sonic Frontiers вийде в святковий період 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

