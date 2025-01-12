Розробники оптимізували класику для сучасних систем.

Офіційне оновлення для Neverwinter Nights: Enhanced Edition, підготовлене за підтримки ентузіастів з мод-спільноти, стало несподіваним подарунком для шанувальників класичної RPG, яка вперше вийшла у 2002 році.

Розробники з Beamdog зазначили, що робота над новим патчем велася на добровільних засадах:

"Автори цих поліпшень - команда захоплених фанатів і неоплачуваних програмістів із ком'юніті NWN".

Серед ключових нововведень виділяються розширені графічні налаштування, що дають змогу ввімкнути згладжування й анізотропну фільтрацію, а також поліпшення неткоду, які оцінять любителі кооперативного проходження і власники власних серверів. Крім того, були додані нові інструменти в NWScript, що має спростити життя авторам користувацьких кампаній.

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За словами Beamdog, одним із важливих аспектів оновлення стало підвищення продуктивності на сучасних багатоядерних процесорах. Йдеться про коректне завантаження системи, коли гра і встановлені модифікації починають вимагати помітно більше ресурсів, ніж передбачалося при створенні оригінальної Neverwinter Nights.

Незважаючи на похилий вік проєкту, у гри досі залишається активна спільнота. Поціновувачі класики можуть продовжити свою подорож вже знайомими сюжетними гілками або відкрити для себе фанатські моди.

Раніше ми розповідали, що акторка озвучки Фем Шепард хотіла б повернутися до своєї ролі в серіалі за Mass Effect від Amazon Prime.

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