Гра помітно перетворюється з новим освітленням.

Учора культовій рольовій грі Vampire The Masquerade: Bloodlines виповнилося 20 років. На честь цієї дати фанати отримали можливість поглянути на гру по-новому завдяки свіжовипущеному моду RTX Remix.

Мод використовує інструменти Nvidia для ремастерингу графіки, додаючи трасування променів і перероблені моделі та текстури. Хоча повністю оновлена тільки невелика частина гри, це дає змогу оцінити потенціал проєкту. Розробники замінили 99% моделей і текстур, створивши локації з нуля.

Звичайно, мод перебуває на ранній стадії та містить безліч помилок, що іронічно перегукується з історією самої гри. Оригінальна Bloodlines була відома своїм захопливим сюжетом і глибокими персонажами, але страждала від великої кількості багів через проблеми в розробці та обмежений час на тестування. Незважаючи на це, гра набула статусу культової і продовжує впливати на жанр.

Відео дня

Нагадаємо, що розробкою оригіналу займалася студія Troika Games, заснована творцями перших частин Fallout і Arcanum. На жаль, через фінансові труднощі компанія була змушена закритися незабаром після випуску Bloodlines. Однак спадщина гри живе: наразі розробляється Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, реліз якої заплановано на першу половину 2025 року.

Нагадаємо, що VtMB - не єдина гра, яка святкує ювілей. Half-Life 2 виповнилося 20 років, на честь цього Valve випустила велике оновлення для гри і документальний фільм, де вперше показала геймплей скасованої Half-Life 2: Episode 3.

Вас також можуть зацікавити новини: