Розробники продемонстрували основні аспекти гри.

Студія Avalanche Software, як і обіцяла, провела другу геймплейну демонстрацію Hogwarts Legacy — екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера". Користувачам представили багато основних аспектів проекту, включаючи польоти на мітлі і битви.

Спочатку на відео демонструється дослідження світу. Користувачі зможуть відвідувати різні локації, а не тільки Хогвартс. Для подорожей використовується гіппогриф або мітла. Польоти на останній також застосовуються в окремих випробуваннях. А ось Квідичу в проекті не буде, про що розробники повідомили вже давно. Після нетривалої подорожі головний герой в ролику приземлився в невеликому поселенні.

Потім Avalanche показала уривок з битвами на арені. Тут протагоніст відбивався від хвиль супротивників, застосовуючи різноманітні заклинання. "Авада Кедавра", тобто смертельні чари, входять в цей список.

А ближче до кінця ролика глядачі можуть побачити звіринець, де можна доглядати за магічними тваринами, і Кімнату на вимогу в Хогвартсі. Останню гравці вільні обставити на свій розсуд. Всередині навіть дозволяється вирощувати чарівницькі рослини, які застосовуються в битвах.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

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