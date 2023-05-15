Творці серії поскаржилися на нападки на них з боку користувачів.

На релізі розробників Battlefield 2042 зі студії DICE активно критикували за поганий стан гри і безліч невдалих концептуальних рішень. А нещодавно з'ясувалося, що творці досі стикаються з нападками користувачів.

Про це заявили представники видавництва Electronic Arts і трьох її внутрішніх студій, що відповідають за розвиток Battlefield — DICE, Ripple Effect і Ridgeline Games. Вони опублікували спільне звернення до спільноти гравців.

"Останнім часом ми стали свідками почастішання випадків переслідування членів нашої команди розробників. У всіх наших студіях [розвитку] Battlefield ми відкриті для конструктивних відгуків і критики на адресу наших ігор. Але щоб підтримувати здоровий і відкритий діалог із нашою спільнотою, ми захищатимемо наші команди та людей від токсичності та переслідування. Ми вважаємо, що цьому немає місця ні в нашій грі, ні в спільноті Battlefield", — сказано в повідомленні розробників.

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У тексті також згадується угода користувача ЕА і керівництво для спільноти Battlefield. Electronic Arts і три студії пообіцяли захищати своїх співробітників, згідно з принципами, які прописані в цих документах.

Що відомо про майбутнє серії Battlefield

Розвиток франшизи після провалу Battlefield 2042 очолив Вінс Зампелла — творець Call of Duty, кращих частин Medal of Honor і директор Respawn Entertainment.

Ripple Effect працює над "абсолютно новим досвідом Battlefield, який буде доповнювати і розвивати основи серії".

Ridgeline Games відповідає за сюжетні частини франшизи. Зараз вона працює над "Оповідною кампанією, дія якої відбувається у всесвіті Battlefield".

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