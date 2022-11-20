Ролик присвятили сюжетній зав'язці.

SEGA і Netflix опублікували свіжий трейлер мультсеріалу Sonic Prime за мотивами культової серії відеоігор Sonic the Hedgehog. У ролику демонструється сюжетна зав'язка, а також багато відомих персонажів.

На відео показується, як Соник разом з друзями вирішили битися з Еггманом, який заволодів Призмою Парадоксу. Її в результаті швидкісної атаки зруйнував головний герой, що призвело до катастрофи. Протагоніста та інших персонажів закинуло в паралельні світи. І тепер Соник повинен знайти спосіб, як впоратися з наслідками знищення Призми.

У трейлері демонструється один зі світів, де всім заправляє рада з декількох версій Еггманів. Вони контролюють населення за допомогою роботів. Тут також є свої варіації друзів Соніка, які не впізнають головного героя. Йому доведеться налагодити стосунки з новими Тейлзом, Емі, Наклзом та іншими персонажами.

Sonic Prime: основні подробиці

Мультсеріал створюють SEGA в партнерстві з WildBrain, Man of Action Entertainment і Netflix. Він включатиме 24 епізоди.

Події картини розгортаються в одному всесвіті з іграми. Глядачам представлять сучасну версію Соніка, що пояснюється, як наслідок застосування Призми Парадоксу.

За сценарій відповідає Джастін Пеністон, який написав сюжет до мультсеріалу "Команда "Месники" 2013 року. А головні ролі озвучили Девен Мак, Ешлі Болл, Шеннон Чан-Кент, Брайан Драммонд та інші.

Прем'єра Sonic Prime відбудеться на Netflix 15 грудня.

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