Справжня битва чекає користувачів тільки на максимальній складності.

Користувачі часто критикують ігри за те, що складність в них зазвичай впливає тільки на показники головного героя і ворогів. Якщо вибрати легкий режим, то вороги будуть слабкими з низькими характеристиками здоров'я, а якщо важкий — доведеться довго вбивати супротивників і уникати всіх ударів через підвищену кількість шкоди. Розробники Sonic Frontiers зі студії Sonic Team врахували цю претензію при створенні фінальної битви. Вона повністю залежить від обраного рівня складності.

Як передає портал The Gamer, легкий і звичайний режими взагалі позбавляють гравців від останнього бою. Замість цього знадобиться виконати серію QTE-івентів, тобто вчасно натискати на окремі клавіші. А потім залишиться лише подивитися одну з кінцівок.

А ось на високій складності з'являється повноцінний бій з босом. Пройти його зможуть далеко не всі користувачі. Битва виконана в стилі Bullet Hell, коли необхідно швидко реагувати на численні снаряди, що летять у бік головного героя.

Подивитися на підсумкове протистояння і всі кінцівки можна в ролику нижче. Однак враховуйте, що відео містить численні спойлери. За словами журналіста The Gamer, в грі немає попередження про зміну фінальної битви в залежності від складності. Але тепер гравці будуть знати про такий сюрприз від розробників.

Детальніше про Sonic Frontiers

Сюжет гри розгортається на островах Зорепаду, які включають різні біоми. У центрі історії — протистояння з Доктором Еггманом, відомим ворогом Соніка.

Проект включає багато елементів з попередніх частин, наприклад, збір кілець і ковзання по рейках. Однак всі вони адаптовані під відкритий світ.

Sonic Frontiers вийшла 8 листопада 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

Гра отримала неоднозначні відгуки від преси. На Metacritic (PS5-версія) вона має 72 бали після 60 рецензій.

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