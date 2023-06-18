Показник досяг 350 мільйонів годин.

Diablo IV можна сміливо назвати успіхом. Преса виставила грі високі оцінки, а гравці задоволені якістю четвертої частини і продовжують в ній розважатися. Сумарно користувачі провели у свіжій екшен-RPG понад 350 мільйонів годин.

Про це стало відомо з розмови генерального менеджера франшизи Diablo Рода Фергюссона з журналістами Bloomberg. Blizzard Entertainment задоволена показниками свіжої екшен-RPG. За словами керівника, фанати гри більше розважаються на ПК. Однак студії вдалося підвищити популярність франшизи на консолях. Окремо Фергюссон відзначив хороші продажі на приставках сімейства Xbox, але точних цифр генеральний менеджер не назвав.

На поточний момент у Blizzard немає намірів щодо створення п'ятої частини серії. Це і не дивно, враховуючи ажіотаж навколо Diablo IV і масштабні плани щодо випуску нового контенту кожен квартал. Журналісти також намагалися дізнатися деталі про угоду Microsoft з купівлі Activision Blizzard, проте Фергюссон відмовився давати коментарі щодо потенційного поглинання. Нагадаємо, раніше Blizzard повідомила, що свіжа екшен-RPG за п'ять днів принесла дохід у розмірі $666 мільйонів.

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Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначилася відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийшла 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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