Тільки тепер помилку допустив саме користувач.

Стример Квінтін Кроуфорд під псевдонімом Quin69 нещодавно прославився завдяки відео, на якому його персонаж в Diablo IV помер через баг. Гравець прокачував героя 173 години, проте він загинув під час екрану завантаження. А так як проходження було в режимі "хардкор", помилка привела до видалення бійця. І ось через кілька днів Quin69 потрапив в аналогічну ситуацію, правда, вже зі своєї вини.

Кроуфорд прокачував нового героя, причому теж на "хардкорі". Він вирішив зменшити гучність і включив меню. Однак стример забув, що в цей момент в Diablo IV не діє пауза. Вікно просто виникає поверх ігрового процесу, як у Elden Ring.

Поки Quin69 копався в налаштуваннях і спілкувався з аудиторією, його героя атакувала зграя білих ведмедів і демонів. Вороги швидко вбили персонажа, який стояв нерухомо. Коли стример закрив меню, то побачив повідомлення про смерть героя. Судячи з обличчя Кроуфорда на відео нижче, такий результат подій його шокував.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначилася відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийшла 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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