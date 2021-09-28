Піковий онлайн свіжої MMORPG перевищив 260 тисяч осіб.

Сьогодні, 28 вересня, відбувся повноцінний реліз New World – рольової гри від ігрового напрямку Amazon. Ще на етапі бета-тестування до тайтлу був підвищений інтерес, і тепер після виходу в Steam піковий онлайн свіжої MMORPG перевищив 260 тисяч осіб.

Згідно з даними порталу SteamDB, кількість користувачів продовжує зростати.

На момент написання публікації у гри 75% позитивних відгуків на основі майже 2,5 тисячі користувальницьких рецензій.

Трейлер New World

New World – коротко про гру

New World – це перший великий успіх Amazon за 10 років існування ігрового напрямку компанії.

Гра в жанрі MMORPG ще цього літа на етапі бета-тестування привернула увагу користувачів. Тоді піковий онлайн New World в Steam перевищив 200 тисяч користувачів. Тепер на релізі цей рекорд побито.

В New World потрібно досліджувати світ, прокачувати персонажів, виконувати квести, ходити в підземелля, битися з босами і вирішувати головоломки. Можна також збирати ресурси, розвивати власну базу і брати участь в боях.

Нагадаємо, спочатку студія планувала випустити New World ще 31 серпня, але реліз ненадовго відклали після бета-тестування.

Автор: Сергій Коршунов