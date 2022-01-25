Контрабандисти не знають, на що погоджуються.

Раніше журналісти розповідали, що мексиканські картелі вербують контрабандистів для транспортування наркотиків в популярних іграх. Однак доказів цьому не було. А зараз портал Forbes дізнався про один з таких випадків і отримав підтвердження. Перевізника завербували в Grand Theft Auto Online.

Читайте такожКультову машину з GTA Online відтворили в реальності – результат вражаєЯк повідомили ЗМІ, минулого листопада прикордонники зупинили в штаті Арізона автомобіль Jeep Cherokee. У машині знайшли шістдесят кілограм заборонених речовин. За кермом була Алісса Наваро, яка розповіла поліції, як вона стала контрабандистом.

Дівчина почала спілкуватися в GTA Online з деяким Джорджем — принаймні, так хлопець представився. Спочатку розмови проходили в грі, потім — в Snapchat, а через якийсь час вони зустрілися особисто у Фініксі. Новий знайомий запропонував Аліссі роботу: відправитися в Мексику на виданій машині і привезти в США електроніку. Джордж пообіцяв $2 тисячі за виконане доручення, тому дівчина погодилася.

У неї були сумніви вже на шляху в іншу країну, але Алісса не відмовилася від завдання. Контакт в Мексиці сказав купувати паливо тільки на певних заправках, що викликало ще більше підозр. І в результаті вантаж виявився наркотиками. За даними ЗМІ, картелі вербують перевізників не тільки в GTA Online, але і в Call of Duty, Gears, а також інших популярних багатокористувацьких іграх.

Детальніше про Grand Theft Auto Online

Це багатокористувацький режим для Grand Theft Auto V. Він являє собою пісочницю з безліччю активностей. Гравці вільні виконувати місії, організовувати пограбування, брати участь в гонках і так далі.

Саме завдяки GTA Online п'ята частина серії продовжує прекрасно продаватися. Влітку минулого року тираж GTA V перевищив 150 мільйонів копій, і це явно не межа.

У березні 2022 року вийдуть версії Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X і Series S. Реліз на новому поколінні консолей напевно допоможе підняти статистику продажів.

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