Свій останній реліз в особі Postal 4 студія Running with Scissors так і не доробила.

У порівнянні демонстрацій Starfield, яке провели ентузіасти, було помітно, що графіку в грі значно поліпшили. Це стосується всіх аспектів, крім облич. Вони стали виглядати гірше, чим скористалася незалежна студія Running with Scissors. Команда пожартувала над візуальною складовою Starfield, але потім зіткнулася зі шквальною критикою.

Остання демонстрація екшн-RPG від Bethesda Game Studios включала персонажа, що нагадує космічного ковбоя. Running with Scissors порівняла героя з протагоністом першої Red Dead Redemption Джоном Марстоном. Модель останнього виглядає набагато більш опрацьованною. У своїй публікації представники студії написали: "Ось чому ми модернізуємо рушій, коли створюємо нову гру".

У коментарях Running with Scissors звинуватили в маніпуляціях. За словами користувачів, студія порівняла маркетинговий скриншот із зображенням з геймплейної демонстрації. А ще багато людей згадали, що компанія випустила Postal 4 в ранньому доступі в поганому стані. Гра, як і раніше, недороблена до кінця, при цьому Running with Scissors жартує над Starfield, яка ще не вийшла.

Відео дня

Представники студії намагалися відповідати на претензії користувачів. За їх словами, згадувати Postal 4 некоректно, адже у Running with Scissors ніколи не було бюджетів рівня Bethesda Game Studios.

Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S 6 вересня 2023 року.

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