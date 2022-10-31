З мінімальними налаштуваннями гра запуститься навіть на старих комп'ютерах.

Останнім часом у великих ігор спостерігають проблеми з оптимізацією. Як ми відзначали в огляді, A Plague Tale: Requiem страждає від постійних падінь кадрової частоти. А в Gotham Knights зависання бувають навіть на топових відеокартах. Однак The Outlast Trials такі проблеми не загрожують, принаймні, такий висновок напрошується після публікації системних вимог.

Для запуску майбутнього хорора з мінімальними налаштуваннями буде достатньо "заліза" 7-10 річної давності. А в рекомендованих параметрах значиться бюджетна відеокарта позаминулого покоління.

Мінімальні вимоги (720р, 30 кадрів/с, низькі налаштування):

ОС: Windows 10;

процесор: Intel Core i5-6600 або AMD Ryzen 5 1500X;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti на 2 Гбайт або Radeon R7 360 на 2 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 30 Гбайт.

Рекомендовані вимоги (1080р, 60 кадрів/с, високі налаштування):

ОС: Windows 10;

процесор: Intel Core i5-9600 або AMD Ryzen 5 3600XT;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 на 6 Гбайт або AMD Radeon RX Vega 56 на 8 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 30 Гбайт.

The Outlast Trials — основні подробиці

Це кооперативний хорор у всесвіті Outlast від студії Red Barrels. Події гри розгортаються за часів холодної війни. Користувачі стануть випробовуваними, на яких корпорація "Меркоф" буде тестувати передові методи промивання мізків.

Геймплей в проекті зводиться до проходження низки місій. Всі вони пов'язані з хованками і втечею від ворогів. Гравці повинні знайти спосіб, як вибратися з локації і не стати жертвою божевільних супротивників. Користувачі вільні діяти спільно або жертвувати іншими заради власної перемоги.

У персонажів будуть навички і гаджети, які спростять проходжень завдань. Вони дозволять відволікати і сповільнювати ворогів, а також підвищать скритність героїв.

Випробування Outlast вийдуть у 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X та Series S.

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