Режисер приєднався до студії Gunzilla Games для роботи над ААА-шутером.

Режисер Ніл Бломкамп, які зняв такі фільми, як "Район № 9", "Робот Чаппі" та "Елізіум", приєднався до студії Gunzilla Games для створення нового багатокористувацького ААА-шутера.

Ця студія була заснована торік вихідцями з Crytek, Ubisoft та EA, передає видання IGN.

Дебютна гра новоспеченої компанії зараз знаходиться на стадії препродакшена. У команді розробників Бломкамп обійме посаду головного візіонера (Chief Visionary Officer). Він буде відповідати за сеттинг та лор гри.

"Взяти наприклад "Елізіум" ... Можна витратити 95% часу, розмірковуючи над сеттінгом і устроєм вигаданого світу, щоб дістатися до решти 5% – це вже будуть події фільму, який всі побачать. І думаю, що тут можна застосувати той же підхід. Якщо ви вкладете багато сил в передісторію і створення світу, то отримаєте приголомшливий переконливий світ, який зацікавить гравців", – говорить Бломкамп.

Постановник також порівняв свою роль в Gunzilla Games з тим, що зробив Джордж Мартін, автор циклу романів "Пісні льоду і вогню", для студії FromSoftware і гри Elden Ring. Там письменник відповідав за лор майбутнього рольового екшену.

Бломкамп зазначив, що багато грає у відеоігри, зокрема, режисерові подобається шутер Control від студії Remedy. Постановник впевнений, що скоро ігри стануть такими ж впливовими, як і фільми у другій половині XX століття.

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Автор: Сергій Коршунов