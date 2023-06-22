А п'ятою стала Super Mario Bros. Wonder.

Флагманом недавньої презентації Nintendo Direct стала Super Mario Bros. Wonder. Однак це не єдина гра у всесвіті Маріо, яка була оголошена на заході.

Крім згаданого двомірного платформера, японська компанія представила ще чотири проєкти. Частина з них — це новинки, а інші — оновлені версії релізів, які вийшли раніше. Але зате кожна гра має свої особливості — як жанрові, так і геймплейні.

Анонсовані проєкти у всесвіті Mario

WarioWare: Move It — збірка з 200 різноманітних міні-ігор. У більшості з них управління реалізовано за допомогою рухів контролером Joy-Con. Проєкт орієнтований на кооперативні розваги в компанії з друзями і близькими. Реліз відбудеться 3 листопада.

Ремастер Luigi's Mansion: Dark Moon з візуальними поліпшенням з'явиться на Nintendo Switch в 2024 році. Оригінал вийшов на Nintendo 3DS в 2013-му.

Принцеса Піч отримає власну гру в 2024 році. Судячи з першого трейлеру, це буде псевдотримірний пригодницький проєкт з рольовими елементами.

Ремейк Super Mario RPG з'явиться на Nintendo Switch 17 листопада. Оригінал вийшов в 1996 році, а в оновленій версії перероблять графіку і додадуть деякі поліпшення. Однак базовий геймплей з покроковими битвами і елементами платформера залишиться без змін.

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