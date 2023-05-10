Чутки про нову консоль від Nintendo вже давно витають в Мережі, а недавно щодо цього надійшли конкретні відомості. Компанія заявила, що найближчим часом не збирається випускати приставку на заміну Switch. А ЗМІ трохи розповіли про виробництво пристрою.
Нещодавно Nintendo опублікувала фінансовий звіт за минулий рік. У ньому компанія повідомила, що реліз нової консолі не запланований до березня 2024 року. Цей термін вказали у зв'язку з тривалістю фінансового року. Він закінчується в кінці першого місяця весни. А так як зазвичай ігрові пристрої випускають у святковий осінньо-зимовий сезон, раніше кінця 2024-го консоль не надійде в продаж.
Але зате розробка приставки "просувається добре". Про це повідомило авторитетне видання Nikkei Asia з посиланням на власне джерело, яке заявило: "Розробка, схоже, просувається успішно. Але запуск продукту відбудеться не раніше весни наступного року".
Чутки про нову консоль Nintendo
- Непідтверджена інформація про приставку регулярно з'являлася в Мережі ще з 2021 року. Одні інсайдери стверджували, що компанія готує Switch Pro, а інші повідомляли про консоль нового покоління.
- Останній слух щодо цього надійшов від інсайдера під псевдонімом segamega99. Він опублікував шифр, за допомогою якого повідомив терміни запуску нової консолі Nintendo. За його словами, реліз відбудеться в один час з PS5 Pro. Остання, за словами інформатора Тома Хендерсона, з'явиться на ринку в кінці 2024 року.