Найімовірніше, раніше кінця наступного року гаджет не з'явиться на ринку.

Чутки про нову консоль від Nintendo вже давно витають в Мережі, а недавно щодо цього надійшли конкретні відомості. Компанія заявила, що найближчим часом не збирається випускати приставку на заміну Switch. А ЗМІ трохи розповіли про виробництво пристрою.

Нещодавно Nintendo опублікувала фінансовий звіт за минулий рік. У ньому компанія повідомила, що реліз нової консолі не запланований до березня 2024 року. Цей термін вказали у зв'язку з тривалістю фінансового року. Він закінчується в кінці першого місяця весни. А так як зазвичай ігрові пристрої випускають у святковий осінньо-зимовий сезон, раніше кінця 2024-го консоль не надійде в продаж.

Але зате розробка приставки "просувається добре". Про це повідомило авторитетне видання Nikkei Asia з посиланням на власне джерело, яке заявило: "Розробка, схоже, просувається успішно. Але запуск продукту відбудеться не раніше весни наступного року".

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Чутки про нову консоль Nintendo

Непідтверджена інформація про приставку регулярно з'являлася в Мережі ще з 2021 року. Одні інсайдери стверджували, що компанія готує Switch Pro, а інші повідомляли про консоль нового покоління.

Останній слух щодо цього надійшов від інсайдера під псевдонімом segamega99. Він опублікував шифр, за допомогою якого повідомив терміни запуску нової консолі Nintendo. За його словами, реліз відбудеться в один час з PS5 Pro. Остання, за словами інформатора Тома Хендерсона, з'явиться на ринку в кінці 2024 року.

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