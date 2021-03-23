Pro-версія Switch в стаціонарному режимі зможе відтворювати зображення у 4K.

Поліпшена версія Nintendo Switch з підзаголовком Pro вийде у другій половині 2021 року. Вона отримає 7-дюймовий OLED-дисплей і буде використовувати новий чіп від Nvidia з підтримкою функції DLSS.

Як пише видання Bloomberg, завдяки новому чіпу Nintendo Switch в стаціонарному режимі зможе відтворювати зображення у 4K.

Очікується, що ціна на Switch Pro складе $399. Однак сама японська компанія поки ніяк не підтвердила чутки про випуск поліпшеної версії своєї консолі. Аналітики вважають, що Nintendo не хоче робити ранніх анонсів, щоб не нашкодити продажам стандартної та Lite-версії приставки.

Нагадаємо, що станом на кінець 2020 року компанія продала майже 80 мільйонів Switch. Таких показників Nintendo домоглася за три роки з моменту випуску приставки. Але Pro-версія ризикує конкурувати за ціною зі старшими консолями нового покоління. Саме стільки коштує PlayStation 5 Digital Edition, яка є набагато продуктивнішою за Switch. А ще менше, $300, коштує Xbox Series S з великою бібліотекою ігор сервісу Game Pass.

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Автор: Сергій Коршунов