Запуск Nintendo Switch 2 не за горами, тому видання Bloomberg опитало індустріальних аналітиків щодо їхніх очікувань від нової консолі. Експерти сходяться на думці, що наступниця Switch має всі шанси показати найуспішніший старт в історії консольного ринку.
За словами співрозмовників Bloomberg, Nintendo готує до старту продажів 6-8 млн одиниць Switch 2. Свого часу тираж Switch перевищив 2.7 мільйона пристроїв за перший місяць. Очевидно, Nintendo розраховує на більш високий рівень продажів.
Очікується, що старт продажів консолі намічений на червень, а ціна буде в районі 400 доларів. Незважаючи на те, що це на 100 доларів дорожче, ніж Switch 1-го покоління, аналітики впевнені, що нову консоль розкуплять незалежно від ціни завдяки сильній лінійці ігор і тому факту, що Switch вийшла вісім років тому. Геймери вже давно жадають пересісти на більш потужне залізо.
Лінійка першого року Switch 2 обіцяє буде багатою. До неї увійдуть не тільки тайтли від самої Nintendo, а й ігри від інших видавців. Експерти роблять ставку, що в списку може бути навіть якийсь блокбастер на кшталт Call of Duty або Elden Ring.
Нагадаємо, повноцінна презентація Switch 2 відбудеться 2 квітня. Поки Nintendo розкрила лише дизайн Switch 2 з магнітними Joy-Con, а з ігор показали нову частину Mario Kart.
Раніше з'явилася інформація, що Sony і AMD об'єдналися для створення нової портативної консолі. Причому це буде не просто гаджет для тих, хто ностальгує. Японський бренд має намір відвоювати собі частину сегмента портативних ігрових станцій.
А тим часом Microsoft нібито має намір випустити новий Xbox вже до кінця 2025 року. Точніше, це буде портативна консоль від стороннього виробника. А у 2027 році компанія випустить повністю свою портативну консоль, а також наступника стаціонарних консолей.