Тільки в жовтні продажі Switch в Штатах склали 735 тисяч копій.

У жовтні сумарні продажі гібридної консолі Nintendo Switch і портативної Switch Lite в США склали рекордні 735 тисяч пристроїв. Це на 136% більше, ніж у жовтні минулого року.

Таким чином, за даними аналітиків NPD Group, Nintendo Switch майже два роки поспіль (23 місяці) залишається найбільш продаваною ігровою консоллю в Сполучених Штатах, передає видання BusinessWire.

"Таке обнадійливе зростання продажів Nintendo Switch четвертий жовтень поспіль говорить про те, що у пристрю попереду ще багато років і багато відмінних ігор", – прокоментував Даг Боузер, президент Ninendo of America.

За показниками жовтня з усіх консолей Nintendo краще продалася лише Wii. У жовтні 2008 року вона розійшлася тиражем в 807 тисяч пристроїв.

Продажі Nintendo Switch у світі

Раніше Nintnedo повідомляла, що продажі Switch по всьому світу за три з половиною роки склали 68,3 млн консолей. Від загального тиражу на США припало 22,5 млн пристроїв.

Завдяки успішним показникам компанія збільшила свій прогноз з продажу на поточний фінансовий рік. До кінця березня 2021 року Nintendo має намір продати 24 мільйони консолей Switch, а не 19 мільйонів, як планувалося раніше.

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Автор: Сергій Коршунов