У продаж нібито надійдуть відразу дві версії консолі.

У мережі з'явилися нові подробиці від перевіреного джерела про нову консоль Nintendo, яку всі називають Switch 2. Новий пристрій проходить під внутрішньою назвою NG.

Згідно з інсайдом, майбутня консоль від Nintendo вийде у вересні 2024 року, але можливий і трохи пізніший реліз – в листопаді. На старті продажів нібито будуть доступні дві версії: цифрова за 400 доларів і стандартна за $449.

Наскільки дана інформація відповідає дійсності, невідомо. За словами журналістів, прототип консолі таємно показали в серпні на виставці Gamescom. Кажуть, що друге покоління Switch зможе похвалитися графікою рівня PlayStation 5 і Xbox Series. Також новий "світч" матиме зворотну сумісність з поточними іграми.

Зараз з упевненістю можна говорити про те, що приставка з'явитися на ринку в 2024 році, і скоріш за все, восени. Аналогічне вікно релізу називали і деякі ЗМІ з посиланням на свої джерела. При цьому анонсувати NS2 можуть вже нібито до кінця цього року.

Оригінальна Nintendo Switch вийшла в 2017 році, сьогодні популярну консоль можна забрати за 260-280 доларів. Випущена в 2021 році OLED-версія приставки обійдеться в 330-350 доларів.

Цього року Nintendo Switch отримав два потужні ексклюзиви: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom та ремастер Metroid Prime. Обидві ігри отримали схвальні відгуки критиків і майже точно зберуть купу GOTY-номінацій в кінці року.

Також в цьому місяці ексклюзивно на Nintendo Switch виходить нова гра про Маріо в дусі старих частин серії з 90-х. Проєкт називається Super Mario Bros. Wonder і включає кооператив до чотирьох осіб на одному екрані.

