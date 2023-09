Кажуть, що друге покоління зможе похвалитися графікою рівня PlayStation 5 і Xbox Series.

Цього року Nintendo випустила The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom і ремастер Metroid Prime – обидві ігри отримали схвальні відгуки критиків і майже точно зберуть низку GOTY-номінацій в кінці року, але фанати давно чекають друге покоління Switch.

З'явились свіжі чутки, що довгоочікувана консоль вийде вже скоро. Низка авторитетних ігрових ЗМІ повідомили, що прототип консолі таємно показали на виставці Gamescom. Заявляється, що нове покоління отримає екран з роздільною здатністю вище, ніж у оригінальних Switch, а також значно більш потужне залізо.

Головною фішкою Switch 2 виявилася підтримка технології масштабування NVIDIA DLSS з включеною трасуванням променів. Ті, хто був на приватній презентації кажуть, що графіка на компактній приставці виглядає максимально круто – це рівень PlayStation 5 і Xbox Series.

Також повідомляється, що новий "світч" отримає 8-дюймовий LCD-екран, камеру, накопичувач на 256/512 ГБ і зворотну сумісність з поточними іграми. Що ж до режиму роботи консолі в док-станції, то нам заявляють, що вона буде здатна виводити зображення в роздільній здатності 4К.

Передбачається, що частина студій вже отримала девкіти Switch 2 для розробників. Приставка з'явиться на ринку не пізніше літа 2024 року, а представити девайс можуть вже в кінці цього року.

Які моделі Nintendo Switch є на ринку

Нагадаємо, оригінальна Nintendo Switch вийшла в 2017 році. Кількома роками пізніше з'явилася Switch Lite – менш дорога альтернатива консолі. Вона менше і простіше в деяких деталях, ніж основна модель.

А вже в 2021-му на ринку з'явилася модель з OLED-екраном і збільшеним обсягом пам'яті. Вона має діагональ 7 дюймів. У оригінальної консолі діагональ екрана 6,2 дюйма, а у Switch Lite – 5,5 дюйма.

Станом на серпень 2023 року, компанія продала майже 130 мільйонів Switch.

