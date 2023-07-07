Консоль знову отримає чіп від Nvidia, але цього разу більш сучасний і потужний.

У мережі з'явилася інформація про характеристики консолі Nintendo Switch 2, яку геймери давно і дуже сильно чекають. Оригінальна консоль вийшла в 2017 році й навіть після запуску PlayStation 5 та Xbox Series залишається найбільш продаваною консоллю з усіх доступних.

Якщо вірити джерелу, геймерів чекає куди більш потужний пристрій, ніж перше покоління Switch. Консоль знову отримає чіп від Nvidia, але цього разу восьмиядерний Tegra239 з декількома частотними профілями. Також повідомляється про підтримку DLSS і трасування променів.

Енергоспоживання пристрою нібито складе 28,6 Вт при роботі від мережі і 11 Вт в портативному режимі. Інші характеристики включають екран OLED 720p, підтримку HDMI 2.1 (24 Гбайт/c), 4K/60 HDR та карти пам'яті UHS-II.

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Ще одним нововведенням пристрою стане повна зворотна сумісність з оригінальним Nintendo Switch, а вже випущені гри для старої консолі отримають право на безкоштовне оновлення для Switch 2.

Чутки про нову консоль Nintendo

Непідтверджена інформація про приставку регулярно з'являлася в мережі ще з 2021 року. Одні джерела стверджують, що компанія готує Switch Pro, тоді як інші повідомляють про абсолютно нову консоль нового покоління.

Очікується, що нова консоль японської компанії буде технічно близька до приставок PS4 і Xbox One. Принаймні в цьому впевнені в Activision.

Найімовірніше, раніше кінця наступного року пристрій не з'явиться на ринку.

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