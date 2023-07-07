У мережі з'явилася інформація про характеристики консолі Nintendo Switch 2, яку геймери давно і дуже сильно чекають. Оригінальна консоль вийшла в 2017 році й навіть після запуску PlayStation 5 та Xbox Series залишається найбільш продаваною консоллю з усіх доступних.
Якщо вірити джерелу, геймерів чекає куди більш потужний пристрій, ніж перше покоління Switch. Консоль знову отримає чіп від Nvidia, але цього разу восьмиядерний Tegra239 з декількома частотними профілями. Також повідомляється про підтримку DLSS і трасування променів.
Енергоспоживання пристрою нібито складе 28,6 Вт при роботі від мережі і 11 Вт в портативному режимі. Інші характеристики включають екран OLED 720p, підтримку HDMI 2.1 (24 Гбайт/c), 4K/60 HDR та карти пам'яті UHS-II.
Ще одним нововведенням пристрою стане повна зворотна сумісність з оригінальним Nintendo Switch, а вже випущені гри для старої консолі отримають право на безкоштовне оновлення для Switch 2.
Чутки про нову консоль Nintendo
- Непідтверджена інформація про приставку регулярно з'являлася в мережі ще з 2021 року. Одні джерела стверджують, що компанія готує Switch Pro, тоді як інші повідомляють про абсолютно нову консоль нового покоління.
- Очікується, що нова консоль японської компанії буде технічно близька до приставок PS4 і Xbox One. Принаймні в цьому впевнені в Activision.
- Найімовірніше, раніше кінця наступного року пристрій не з'явиться на ринку.