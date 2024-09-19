Ще в майбутньому шутері значно перероблять руйнівність і систему пересування.

Журналіст Том Хендерсон поспілкувався зі своїми джерелами всередині Respawn Entertainment і дізнався багато інформації про нову частину Battlefield. Нагадаємо, що зовсім нещодавно директор Respawn Вінс Зампелла розповів про сетинґ нової частини серії.

Кампанія гри відбувається приблизно у 2027-2030 роках. У центрі конфлікту - НАТО і приватна військова компанія. Гра похвалиться розмаїттям локацій, дії відбуватимуться в США і на Гібралтарі.

На релізі в мультиплеєрі будуть доступні 45 видів зброї, це вдвічі більше ніж у попередній грі серії, Battlefield 2042. За інформацією Хендерсона, на старті в грі буде 10 карт, при створенні яких розробники надихалися Battlefield 1, 3 і 4.

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Також істотно переробили систему руйнування. Тепер масштаби руйнувань залежатимуть від калібру зброї. Хендерсон порівняв нову систему з Rainbow Six: Siege.

Ще журналіст згадав систему пересування, виділивши нову можливість піднімати і перетягувати поранених гравців. На думку Гендерсона, ця механіка буде важливою для режиму Королівської Битви, який також планують додати в гру.

Незважаючи на таку кількість планів, у гри все ще немає назви. Усередині студії зараз триває голосування за ім'я проєкту. Варіанти: Battlefield і Battlefield 6.

Тест нової Battlefield планується на початок 2025 року. Хендерсон сподівається, що Respawn реалізує тестування за системою CTE, яка використовувалася для першої та четвертої частини. З її допомогою гравці безпосередньо могли брати участь у розробці, пропонувати та відбраковувати ідеї розвитку гри.

Що ми знаємо про нову Battlefield