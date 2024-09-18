'Гра повернеться до своєї золотої епохи': директор Battlefield розповів про нову частину

Розробка нової частини серії йде повним ходом, на початку 2025 року гру дадуть спробувати гравцям.

Директор Respawn Entertainment Вінс Зампелла розповів журналістам про нову частину серії Battlefield. Головною новиною виявилося те, що сетингом для наступної частини серії обрано сучасність. Компанія визнала невдалим експеримент із війною майбутнього в Battlefield 2042 і планує повернутися до золотої епохи серії, передає IGN.

"Якщо говорити про пік, про найвищу точку Battlefield, то це епоха Battlefield 3, Battlefield 4, тобто сучасна війна. Думаю, ми повинні повернутися до самої суті Battlefield і зробити це бездоганно, а потім вже подивимося, куди рухатися далі. Але, думаю, для мене пік Battlefield - це часи Battlefield 3 і 4. Тож, думаю, це ностальгічний період для гравців, для мене і навіть для розробників. Це ніби як золотий вік. Хоча я б ще додав 1942." - Вінс Зампелла

Систему фахівців з Battlefield 2042 у новій частині теж відкинуть, повернувшись до старої механіки класів. Сам Зампелла за часів 2042 ще не працював над Battlefield, і тому не знає, чому було вирішено відмовитися від класів. Система фахівців негативно позначилася на ігровому балансі мультиплеєра і була дуже погано зустрінута гравцями.

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Вінс також додав, що студія хоче повернути любов старих фанатів, але водночас EA завжди в гонитві за новою аудиторією. Тут же директор Respawn запевнив, що екранізації Battlefield не планується, це чисто ігрова серія.

Тест нового Battlefield запланований на 2025 рік. Чи зможуть у ньому взяти участь усі охочі, чи він буде закритим - не повідомляється. Гра вийде на всі актуальні платформи: ПК, PS5 і Xbox Series. Також Вінс Зампелла прокинув фразу, що Nintendo - "чудові партнери, на рівні Sony і Microsoft", коли його запитали, чи вийде гра на Nintendo Switch 2, про який ходять чутки останні місяці.

Перший концепт-арт нової Battlefield

Серія Battlefield: що потрібно знати

Остання гра в серії Battlefield 2042 вийшла майже три роки тому і розповіла про протистояння Росії та США за людські ресурси. До релізу проєкту пророкували звання найкращого мережевого шутера, а на ділі він став найменш оціненим у серії.

У грі немає одиночної кампанії – тільки мультиплеєр із трьома складовими. Головними особливостями шутера позиціюються бої за участю 128 осіб, величезні мапи та природні лиха. Проєкт критикували за багато геймплейних елементів, а також технічні проблеми на старті. Розробники прислухалися і поступово виправили ситуацію.

Сьомий контентний сезон, випущений у березні цього року, став останнім для Battlefield 2042. Але розробники продовжують підтримувати гру, випускаючи завдання, режими та події.

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