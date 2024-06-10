Інтернет-з'єднання потрібно буде навіть для одиночної кампанії.

Після повноцінного анонсу Call of Duty: Black Ops 6 розробники гри відповіли на найпопулярніші запитання гравців і поділилися додатковими деталями про цьогорічний шутер. Як виявилося, для гри знадобиться постійне інтернет-з'єднання.

Примітно те, що підключення до мережі потрібно буде для всіх режимів гри, включно з сюжетом. В Activision це пояснюють тим, що нова Call of Duty використовує потокову передачу текстур для "забезпечення найвищої якості графіки". Буцімто без інтернету подібного досягти не вийде.

У PC Gamer зазначили, що це перший випадок, коли консольна версія Call of Duty потребуватиме постійного підключення до мережі. У минулих частинах сюжетні місії були доступні офлайн. На ПК першою частиною Call of Duty, що вимагає постійного підключення до інтернету для всіх режимів гри, стала Modern Warfare 2019 року.

Разом з тим стало відомо, що Call of Duty: Black Ops 6 займатиме на накопичувачі суттєві 309,85 ГБ простору. Реліз відбудеться 25 жовтня на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series і ПК.

Call of Duty: Black Ops 6 - першіподробиціпро нову частину

Сюжетна кампанія Black Ops 6 буде присвячена військовим конфліктам початку 1990-х – у дебютному трейлері можна побачити кадри з Саддамом Хуссейном, мітингами в РФ після розпаду СРСР і президентом США Біллом Клінтоном.

Розробку сюжетної кампанії очолює Raven Software. Автори гри описують її як шпигунський трилер із "мозголомним сюжетом у найкращих традиціях Black Ops, не скутий жодними правилами".

Treyarch зайнята онлайном і зомбі-режимом. У мультиплеєрі на старті буде 16 карт – 12 основних і ще 4 для режиму Strike. Серед карт будуть локації з сюжетного режиму.

Уперше в серії нова Call of Duty вийде одразу в сервісі підписки Game Pass. Таким чином, грошова перепона для входу в гру прямо на релізі знизиться з 70 до 11 доларів.

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