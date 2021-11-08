Схоже, дизайнери або аніматори допустили помилку.

Минулого тижня вийшла Call of Duty: Vanguard — продовження знаменитої серії шутерів. Користувачі почали досліджувати проект і виявили в ньому забавну деталь. Вони з'ясували, що в одній з місій радянські солдати грають в шахи за допомогою карт.

Знахідкою в Twitter поділився чоловік під псевдонімом PrinceWhatever. Під час проходження першого завдання в Сталінграді користувач пройшовся по табору радянських солдатів. Двоє з них нібито грали в карти, які розкладені на старому ящику, що виконує роль столу. Але якщо придивитися до цих бійців, то можна помітити їх дивні рухи. Солдати нібито беруть невидимі шахові фігури і переставляють на дошці, яка теж відсутня.

Така кумедна ситуація могла статися з двох причин. Або аніматор додав бійцям неправильну анімацію, через що вони почали грати в шахи, а не карти, або дизайнер рівнів забув встановити дошку для солдатів.

Детальніше про Call of Duty: Vanguard

Це вісімнадцята основна частина популярної франшизи шутерів. Вона присвячена Другій світовій війні.

Одиночна кампанія в проекті розповідає про спецпідрозділ, куди увійшли бійці різних країн. Їх мета — добути інформацію про секретний проект нацистів під назвою "Фенікс".

Мультиплеєр Call of Duty: Vanguard може похвалитися двадцятьма картами і новими видами змагань. Традиційний зомбі-режим теж присутній, і він знову присвячений містичному воскресінню мертвих.

Автор: Назар Степорук