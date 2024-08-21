Гра стане приквелом найпершої "Мафії", події розгорнуться в Сицилії.

Студія-розробник Hangar 13 анонсувала Mafia: The Old Country – нову гру в культовій кримінальній серії, чий формальний анонс відбувся ще у 2022 році.

Поки показали лише короткий тизер без геймплейних кадрів, а першими деталями розробники поділяться в грудні. Ймовірно, це відбудеться на виставці The Game Awards у першій половині місяця.

Зараз відомо лише те, що тайтл стане приквелом найпершої "Мафії" та розповість про становлення кримінальної сім'ї на Сицилії 1900-х років. Автори обіцяють "справжній реалізм" і "багатий сюжет", якими славиться визнаний критиками серіал Mafia.

Чекати не так довго: реліз 2025 року на ПК, Xbox Series і PlayStation 5. Mafia: The Old Country вже отримала сторінку в Steam.

Трейлер нової частини Mafia

Якщо вірити витокам і чуткам, яких за довгі роки очікування нової Mafia накопичилося достатньо, прийдешня новинка розповість історію Енніо Сальєрі. Це той самий глава мафіозної сім'ї, на якого працював Томас у першій частині. Також очікується, що на відміну від суперечливої Mafia 3, нова Mafia буде більш лінійною – у дусі перших двох частин.

Нагадаємо, дебютна гра серії Mafia вийшла 2002 року з підзаголовком The City of Lost Heaven – через 18 років вона отримала повноцінний ремейк. У рамках анонсу всі ігри серії можна купити прямо зараз в Steam за великою знижкою.

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