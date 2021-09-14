У розмові з УНІАН розробники не стали підтверджувати або спростовувати дату релізу, і порекомендували дочекатися офіційного анонсу.

Детективний пригодницький екшен Sherlock Holmes Chapter One від української студії Frogwares вийде 16 листопада 2021 року на ПК, а також консолі Xbox і PlayStation.

Дата релізу з'явилася на сторінці гри в Microsoft Store.

Раніше схожим чином спливала дата релізу гри в PS Store. Тоді вихід гри нібито було заплановано на 23 червня 2021 року. Однак у розмові з УНІАН менеджер з маркетингу Frogwares, Сергій Оганесян, спростував цю інформацію.

Цього разу ми теж зв'язалися з розробниками. В студії утрималися від коментаря і порекомендували дочекатися офіційного анонсу.

Sherlock Holmes Chapter One-трейлер

Sherlock Holmes Chapter One розповість про 21-річного Шерлока Холмса. Сюжет буде розвиватися навколо таємниці смерті матері головного героя. Однак молодий детектив-початківець також буде братися й за інші розслідування.

Дії розгорнуться у відкритому світі, де, виконавши сюжетне завдання, гравець зможе досліджувати місцевість і розслідувати різноманітні злочини. Всього в Chapter One буде 5 основних і понад 30 додаткових квестів. На проходження всієї гри піде близько 50 годин.

Розробники стверджують, що в грі буде кілька фіналів. Вони залежатимуть від того, кого звинуватить гравець. Головна особливість полягає в тому, що гра не даватиме підказок, тому користувач може зробити помилку та звинуватити невинного.

Автор: Сергій Коршунов