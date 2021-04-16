У ніч на 16 квітня компанія Capcom провела онлайн-трансляцію, присвячену 25-річчю франшизи Resident Evil. На ній розробники поділилися планами на розвиток серії, а також новинами щодо майбутньої восьмої частини гри з підзаголовком Village.
УНІАН вибрав головне з презентації.
Resident Evil Village – друга демоверсія і аркадний режим
- Розробники анонсували дві безкоштовних демоверсії для RE: Village. Вони вийдуть на всіх платформах до релізу гри, проте власники консолей PlayStation отримають до них ранній доступ.
- Так перше демо власники PS4 та PS5 отримають вже 18 квітня. Воно буде доступно користувачам протягом 8 годин. Однак в грі буде встановлено таймер на 30 хвилин. Цей час геймери можуть витратити на свій розсуд, досліджуючи село у новій грі від Capcom.
- Другу демоверсію під назвою Castle користувачі PS4 та PS5 отримають 25 квітня. Тут у гравців буде 60 хвилин на дослідження маєтку.
- На консолях Xbox, ПК та в сервісі Stadia обидві демоверсії будуть доступні з 2 травня.
- Також автори розповіли, що в Resident Evil Village з'явиться аркадний режим Mercenaries. У ньому користувачі будуть виконувати завдання на час.
- Крім іншого автори продемонстрували таблицю з орієнтовними показниками продуктивності гри на різних платформах. Наприклад, на PlayStation 5 та Xbox Series X новий хоррор працюватиме у 4K та 60 FPS, в той час, як на PS4 в 900p/45 FPS, а на Xbox One у 900p/30 FPS.
Представники студій Naughty Dog, Media Molecule, архітектор PS5 Марк Церні, а також очільник підрозділу PlayStation Indies Шухей Йошида привітали Capcom з ювілеєм франшизи Resident Evil.
Серіал від Netflix та VR-версія Resident Evil 4
Після розробники нагадали про анімаційний серіал Resident Evil Infinite Darkness, який вийде на Netflix в липні цього року, а також анонсували кросовер з грою Dead by Daylight, та розповіли про версію Resident Evil 4 для шоломів віртуальної реальності Oculus Quest 2. Про останню детальніше розкажуть 21 квітня.