Користувачі ПК та консолей Xbox отримають доступ до демоверсії лише 2 травня.

У ніч на 16 квітня компанія Capcom провела онлайн-трансляцію, присвячену 25-річчю франшизи Resident Evil. На ній розробники поділилися планами на розвиток серії, а також новинами щодо майбутньої восьмої частини гри з підзаголовком Village.

УНІАН вибрав головне з презентації.

Resident Evil Village – друга демоверсія і аркадний режим

Розробники анонсували дві безкоштовних демоверсії для RE: Village. Вони вийдуть на всіх платформах до релізу гри, проте власники консолей PlayStation отримають до них ранній доступ.

Так перше демо власники PS4 та PS5 отримають вже 18 квітня. Воно буде доступно користувачам протягом 8 годин. Однак в грі буде встановлено таймер на 30 хвилин. Цей час геймери можуть витратити на свій розсуд, досліджуючи село у новій грі від Capcom.

Другу демоверсію під назвою Castle користувачі PS4 та PS5 отримають 25 квітня. Тут у гравців буде 60 хвилин на дослідження маєтку.

На консолях Xbox, ПК та в сервісі Stadia обидві демоверсії будуть доступні з 2 травня.

Також автори розповіли, що в Resident Evil Village з'явиться аркадний режим Mercenaries. У ньому користувачі будуть виконувати завдання на час.

Крім іншого автори продемонстрували таблицю з орієнтовними показниками продуктивності гри на різних платформах. Наприклад, на PlayStation 5 та Xbox Series X новий хоррор працюватиме у 4K та 60 FPS, в той час, як на PS4 в 900p/45 FPS, а на Xbox One у 900p/30 FPS.

Представники студій Naughty Dog, Media Molecule, архітектор PS5 Марк Церні, а також очільник підрозділу PlayStation Indies Шухей Йошида привітали Capcom з ювілеєм франшизи Resident Evil.

Серіал від Netflix та VR-версія Resident Evil 4

Після розробники нагадали про анімаційний серіал Resident Evil Infinite Darkness, який вийде на Netflix в липні цього року, а також анонсували кросовер з грою Dead by Daylight, та розповіли про версію Resident Evil 4 для шоломів віртуальної реальності Oculus Quest 2. Про останню детальніше розкажуть 21 квітня.

Трейлер кросовера Resident Evil та Dead by Daylight

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Автор: Сергій Коршунов