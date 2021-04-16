Реліз Resident Evil Village відбудеться 7 травня / скріншот

У ніч на 16 квітня компанія Capcom провела онлайн-трансляцію, присвячену 25-річчю франшизи Resident Evil. На ній розробники поділилися планами на розвиток серії, а також новинами щодо майбутньої восьмої частини гри з підзаголовком Village.

УНІАН вибрав головне з презентації.

Resident Evil Village – друга демоверсія і аркадний режим

  • Розробники анонсували дві безкоштовних демоверсії для RE: Village. Вони вийдуть на всіх платформах до релізу гри, проте власники консолей PlayStation отримають до них ранній доступ.
  • Так перше демо власники PS4 та PS5 отримають вже 18 квітня. Воно буде доступно користувачам протягом 8 годин. Однак в грі буде встановлено таймер на 30 хвилин. Цей час геймери можуть витратити на свій розсуд, досліджуючи село у новій грі від Capcom.
  • Другу демоверсію під назвою Castle користувачі PS4 та PS5 отримають 25 квітня. Тут у гравців буде 60 хвилин на дослідження маєтку.
  • На консолях Xbox, ПК та в сервісі Stadia обидві демоверсії будуть доступні з 2 травня.
Дати виходу демоверсій на різні платформи / скріншот
  • Також автори розповіли, що в Resident Evil Village з'явиться аркадний режим Mercenaries. У ньому користувачі будуть виконувати завдання на час.
  • Крім іншого автори продемонстрували таблицю з орієнтовними показниками продуктивності гри на різних платформах. Наприклад, на PlayStation 5 та Xbox Series X новий хоррор працюватиме у 4K та 60 FPS, в той час, як на PS4 в 900p/45 FPS, а на Xbox One у 900p/30 FPS.
Таблиця продуктивності RE: Village на різних платформах / скріншот

Представники студій Naughty Dog, Media Molecule, архітектор PS5 Марк Церні, а також очільник підрозділу PlayStation Indies Шухей Йошида привітали Capcom з ювілеєм франшизи Resident Evil.

Шухей Йошида голова підрозділу PlayStation Idies / скріншот

Серіал від Netflix та VR-версія Resident Evil 4

Після розробники нагадали про анімаційний серіал Resident Evil Infinite Darkness, який вийде на Netflix в липні цього року, а також анонсували кросовер з грою Dead by Daylight, та розповіли про версію Resident Evil 4 для шоломів віртуальної реальності Oculus Quest 2. Про останню детальніше розкажуть 21 квітня.

Трейлер кросовера Resident Evil та Dead by Daylight

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Автор: Сергій Коршунов