Компанія також представила ремастер ще однієї частини The Legend of Zelda.

У ніч з 17 на 18 лютого Nintendo провела онлайн-презентацію, на якій розповіла про майбутні релізи на консоль Switch. Серед новинок ремастер The Legend of Zelda: Skyward Sword, порт веселого кооперативу Fall Guys, третя частина ексклюзивного екшену Splatoon та багато іншого. УНІАН обрав найголовніші анонси.

Mario Golf Super Rush

Mario Golf Super Rush – це симулятор гольфу з легендарним персонажем Маріо. Оригінальна гра вийшла у 1999 році. У продовженні буде кілька ігрових режимів і керування жестами за допомогою контролера Joy-Con. Гра вийде 25 червня.

Ремастер The Legend of Zelda: Skyward Sword

Спочатку The Legend of Zelda: Skyward Sword вийшла в 2011 році на Nintendo Wii. У ремастері розробники відтворили унікальну систему керування – так помахами правим геймпадом Joy-Con можна бити мечем, а лівий геймпад відповідатиме за підняття щита і відбивання ворожих атак. Втім, для поціновувачів традиційного керування буде альтернативна розкладка кнопок.

Реліз оновленої Skyward Sword відбудеться 16 липня.

Splatoon 3

Третя частина веселого шутера від третьої особи, де суперники стріляють один в одного фарбами, вийде на Nintendo Switch в 2022 році.

Famicom Detective Club

Famicom Detective Club – це дві детективні новели, де гравцям потрібно буде спілкуватися з персонажами і розслідувати злочини. Реліз Detective Club призначений на 14 травня.

Крім гучних тайтлів на презентації були й інші анонси:

Реліз ремастера екшену Stubbs the Zombie відбудеться 16 березня, а багатокористувацький шутер Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville вийде 19 березня.

Екшен Samurai Warriors 5 і популярна суміш платформера з королівською битвою, Fall Guys: Ultimate Knockout, дістануться консолі Switch цього літа.

Project Triangle Strategy – гра, що поєднує жанри стратегії та RPG з покроковими боями, вийде в 2022 році. Але вже цієї весни власники Nintendo Switch зможуть випробувати демоверсію проекту.

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Автор: Сергій Коршунов