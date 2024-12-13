Thick of Thieves стане багатокористувацьким імерсив-симом.

На The Game Awards 2024 представили нову гру Воррена Спектора, творця серії Deus Ex, яка стала однією зі знакових ігор у жанрі імерсив сім.

Проєкт отримав назву Thick of Thieves, це буде багатокористувацький імерсив сім у режимі PvPvE. Події гри розгорнуться в альтернативних 1910-х, де технології та магія злилися воєдино.

Насамперед Thick of Thieves - це стелс, гравцям належить красти цінні артефакти в похмурому кримінальному місті, поки жителі цього місця, а також інші гравці, будуть їм заважати.

Сам Воррен Спектор розповідає, що гра дає змогу гравцям закарбувати свої власні історії:

"Thick As Thieves втілює в собі бачення захопливого геймплею, на якому була заснована OtherSide. У цій грі ми даємо гравцям можливість створювати свої власні історії у світі, де цінуються спостережливість, хитрість і творче вирішення проблем."

Раніше ми розповідали, що на The Game Awards 2024 показали перший трейлер "Відьмак 4". Головною героїнею нової історії стане Цирі.

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