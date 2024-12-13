У трейлері Цирі вибрала менше зло.

Дочекалися, що називається. CD Projekt RED показала перший офіційний трейлер "Відьмак 4" на The Game Awards 2024.

Нова гра стане перезапуском і повністю сконцентрується на Цирі, тепер вона головна героїня. У трейлері показана типова історія для світу Неверленда: відьмачка прибула в невелике поселення на Скеллізі, де за старими традиціями обрали дівчину, яка мала стати жертвою чудовиська з печери.

Цирі відмовила дівчину йти на вірну смерть, і змогла вбити монстра, але місцеві жителі залишилися незадоволені порушенням стародавніх звичаїв і самі вбили жертву.

На офіційному сайті CD Projekt RED написано, що "Відьмак 4" стане наймасштабнішою та найамбітнішою частиною серії.

Раніше ми розповідали, що фанати The Witcher намагалися будувати теорії, де може стартувати сюжет нової гри. Одна із здогадок виявилася майже вірною: "Відьмак 4" продовжив історію третьої частини.

Крім того, нещодавно Даг Кокл, який зіграв Геральта з Рівії, розповів, що CD Projekt переконливо попросила його не давати жодних коментарів про гру. Також актор відхрестився від своєї нещодавньої заяви, що Геральт з'явиться в новій грі.

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