Джейсон Шрайер поділився інсайдерською інформацією про ситуацію в Ghost Story Games.

Кен Левін — це творець і ідейний натхненник серії BioShock. У 2014 році він покинув Irrational Games, яку згодом закрили, і заснував нову студію Ghost Story Games. Він хотів керувати невеликою командою, щоб створити експериментальний проект. Керівник називав гру "сюжетним LEGO" через унікальний підхід до історії. Кен Левін хотів зробити оповідь, що змінюється при кожному проходженні. Завдяки цьому всі користувачі могли б пережити унікальну пригоду. Задум звучить цікаво, ось тільки з його реалізацією виникли великі проблеми. Згідно з розслідуванням репортера Bloomberg Джейсона Шрайера, гра Ghost Story Games застрягла в виробничому пеклі.

Читайте такожЖурналісти роздобули інформацію про нову BioShock – стали відомі час і місце дії гриЖурналіст поспілкувався з нинішніми і колишніми співробітниками студії Кена Левіна. Всі вони розповіли про хаос, який панує в колективі. Створення проекту Ghost Story Games почалося ще в 2014 році, і через сім років розробники навіть не випустили тизер. У 2016-му у команди був готовий концепт. Події гри розгорталися на космічній базі, де знаходилися три фракції. NPC могли ставати ворогами або соратниками головного героя, в залежності від дій користувача. Проект повинен був відмітитися деталізованими тривимірними рівнями з різним наповненням, а також розгалуженою системою діалогів. Вибір гравця дійсно впливав на подальший розвиток історії.

Від концепту відмовилися відразу з кількох причин. Головна з них — авторитарний метод управління Кена Левіна. Голова відкидав всі напрацювання, які чимось йому не сподобалися. Керівник міг відмовитися від елементів, створюваних місяцями. При цьому проект не мав чіткого бачення.

Інші проблеми гри Ghost Story Games

Кену Левіну не вистачало менеджерських навичок. Голова погано справлявся з керуванням командою, а його мінливий характер тільки шкодив розробці. Людей, які сперечалися з керівником, просто звільняли.

Левін хотів створити експериментальну гру з великими амбіціями силами маленької команди. Співробітники Ghost Story просто не розуміли, як концепція "сюжетного LEGO" може уживатися з кінематографічною графікою.

Зі студії пішов один з її засновників Майк Снайт, а з ним — ще п'ять розробників. Зараз в команді трудяться 32 людини.

Take-Two дала Левіну повну свободу, і той користується цим привілеєм. Раніше керівника завжди підганяли дедлайни, але тепер він може не поспішати. Ось чому директор відмовляється від багатьох місяців прогресу, досягнутого колективом Ghost Story.

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