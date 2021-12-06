Користувачів чекає подорож в Антарктику.

Колишній редактор IGN Колін Моріарті у своєму ролику для передплатників на Patreon поділився інсайдерською інформацією про нову частину культової серії BioShock. Пізніше його дані підтвердив авторитетний ігровий портал Video Games Chronicle. Завдяки цьому в правдивості витоку можна не сумніватися.

За словами Моріарті, події нової BioShock розгортаються в 60-х роках XX століття. Користувачі вирушать у вигадане антарктичне місто Бореаліс. Колишній редактор також повідомив, що видавництво 2K Games надало розробникам з Cloud Chamber повну творчу свободу і можливості для створення якісної гри.

Всі подробиці проекту намагаються зберігати в строгому секреті. Команда розуміє, що продовження BioShock будуть обов'язково порівнювати з минулими частинами, і хоче уникнути цього до повноцінної демонстрації. Cloud Chamber і 2K Games поки ніяк не прокоментували свіжий витік.

Що ще відомо про нову BioShock

Над проектом працюють розробники минулих частин серії. Серед них є творчий директор BioShock і BioShock Infinite Скотт Сінклер, а також дизайнер першої гри у франшизі Джонатан Пеллінг.

Продовження створюється на рушії Unreal Engine. За словами Cloud Chamber, воно відправить користувачів "в новий фантастичний світ".

Батько BioShock Кен Левін в розробці наступної частини серії не бере участі. Він працює над секретним проектом у власній студії Ghost Story Games.

Автор: Назар Степорук