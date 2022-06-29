Інформатор також поділився відомостями про FIFA 23 і Skate 4.

Перевірений інсайдер Том Хендерсон, який володіє великими зв'язками в ігровій індустрії, опублікував інформацію про майбутні проекти Electronic Arts. У списку знайшлося місце і для нової частини Need for Speed. Згідно зі свіжими даними, вона вийде 4 листопада 2022 року.

Хендерсон написав у матеріалі для видання Exputer, що в липні ЕА збирається показати три гри. Перша — симулятор скейтбордингу Skate 4, Друга — FIFA 23, а третя — нова Need for Speed.

Продовження знаменитої футбольної франшизи Electronic Arts буде грою за повну вартість і відзначиться кількома нововведеннями. Проект підтримує кросплей, а також включає жіночі чемпіонати світу. FIFA 23 вийде 30 вересня поточного року.

Skate 4, найімовірніше, випустять в 2023-му, а Need for Speed "заїде" на полиці магазинів 4 листопада 2022 року. Платформи поки невідомі, але гра точно з'явиться на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. А ось реліз на консолях минулого покоління під питанням.

Що ще відомо про нову Need for Speed

За інформацією Хендерсона і редактора VentureBeat Джеффа Грабба, гра володіє унікальним візуальним стилем. У ньому змішуються фотореалістична графіка і анімаційні елементи.

Дизайн персонажів відсилає до мультсеріалу "Гетто", який виходив з 2005-го по 2014 рік.

Важливою особливістю нової Need for Speed стануть "Зустрічі". Гравці зможуть стикатися на глобальній карті і організовувати гонки.

У проекті намагаються реалізувати оригінальні траси. Наприклад, на одній з них рухається великий поїзд.

Хендерсон чув, що гра називається Need for Speed: Unbound, але це може бути робочий варіант.

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