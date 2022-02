Нова частина знаменитої серії повинна з'явитися вже в цьому році.

Нещодавно Electronic Arts опублікувала свіжий фінансовий звіт і провела бесіду з інвесторами. У розмові представники видавництва заявили, що збираються випустити три або чотири поки не анонсованих гри до березня 2023 року. А нова частина Need for Speed удостоїлася окремої згадки.

Коментар щодо майбутніх релізів Electronic Arts дав фінансовий директор видавництва Блейк Йоргенсен. В його заяві сказано: "На підході нова гра Need For Speed, і у нас є три або чотири гри, які ми ще не анонсували. Ми завжди намагаємося знайти нові способи розширення нашого портфоліо з року в рік за рахунок нових ігор, нової інтелектуальної власності або доповнень".

Читайте такожІнформатор розповів, коли вийдуть продовження Need for Speed, Dragon Age І Star Wars JediФормулювання, яке використав Блейк Йоргенсен, натякає, що Need for Speed не доведеться довго чекати. Це підтвердив і довірений інсайдер Том Хендерсон. За його словами, продовження гоночної серії вийде в вересні або жовтні. Прогноз інформатора збігається із заявою EA, що наступна Need for Speed надійде в продаж до березня 2023 року.

Подробиці нової Need For Speed

Раніше за серію відповідала EA Gothenburg, колишня Ghost Games. Але після випуску NFS Heat студію перейменували, скоротили і зробили командою підтримки.

Створення нової частини франшизи Electronic Arts довірила Criterion Games. Виробництво припиняли, так як студія допомагала DICE доробляти Battlefield 2042.

Зараз розробка знову йде за планом, проте подробиці проекту Criterion поки не розголошує. Раніше вона лише показала кілька моделей машин з нової Need for Speed.

