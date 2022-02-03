Нещодавно Electronic Arts опублікувала свіжий фінансовий звіт і провела бесіду з інвесторами. У розмові представники видавництва заявили, що збираються випустити три або чотири поки не анонсованих гри до березня 2023 року. А нова частина Need for Speed удостоїлася окремої згадки.
Коментар щодо майбутніх релізів Electronic Arts дав фінансовий директор видавництва Блейк Йоргенсен. В його заяві сказано: "На підході нова гра Need For Speed, і у нас є три або чотири гри, які ми ще не анонсували. Ми завжди намагаємося знайти нові способи розширення нашого портфоліо з року в рік за рахунок нових ігор, нової інтелектуальної власності або доповнень".
Читайте такожІнформатор розповів, коли вийдуть продовження Need for Speed, Dragon Age І Star Wars JediФормулювання, яке використав Блейк Йоргенсен, натякає, що Need for Speed не доведеться довго чекати. Це підтвердив і довірений інсайдер Том Хендерсон. За його словами, продовження гоночної серії вийде в вересні або жовтні. Прогноз інформатора збігається із заявою EA, що наступна Need for Speed надійде в продаж до березня 2023 року.
Подробиці нової Need For Speed
- Раніше за серію відповідала EA Gothenburg, колишня Ghost Games. Але після випуску NFS Heat студію перейменували, скоротили і зробили командою підтримки.
- Створення нової частини франшизи Electronic Arts довірила Criterion Games. Виробництво припиняли, так як студія допомагала DICE доробляти Battlefield 2042.
- Зараз розробка знову йде за планом, проте подробиці проекту Criterion поки не розголошує. Раніше вона лише показала кілька моделей машин з нової Need for Speed.