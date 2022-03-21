Гра створюється на рушії Unreal Engine 5.

Наприкінці січня CD Projekt RED анонсувала нову гру у всесвіті "Відьмака". Це буде відгалуження від "Гвинту", яке проходить під кодовою назвою Project Golden Nekker. Раніше CDPR також недвозначно натякала, що створює повноцінне продовження франшизи. А зараз студія вирішила покінчити з таємницями і офіційно представила повноцінну нову частину "Відьмака".

Про проект розробники розповіли на офіційному сайті. У заяві CD Projekt RED сказано:"Ми раді повідомити, що наступна частина серії відеоігор The Witcher знаходиться в розробці і починає нову сагу для франшизи".

Сюжетних і геймплейних деталей проекту поки немає. CDPR лише розповіла, що проект розробляється на рушії Unreal Engine 5. Польська студія уклала довгострокове стратегічне партнерство з Epic Games. Воно стосується не тільки ліцензування UE5, а й допомоги в його розробці та вдосконаленні. Головна мета співпраці — адаптувати Unreal Engine 5 для ігор у відкритих світах.

Власний рушій CDPR під назвою REDengine все ще буде використовуватися. На ньому створюється майбутнє розширення для Cyberpunk 2077.

Коротко про The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — це заключна частина трилогії "Відьмак", створеної за мотивами однойменної серії романів польського письменника Анджея Сапковського.

Гра розповідає про пригоди професійного мисливця на чудовиськ, Геральта з Рівії.

"Відьмак 3" вийшла 19 травня 2015 року на ПК, PlayStation 4 і Xbox One.

Третю частину захоплено прийняли критики і користувачі. Творіння CD Projekt RED заслужено отримало титул "гра року" і зробило значний вплив на індустрію.

Вас також можуть зацікавити новини: